Participante do BBB 23, Bruna Griphao é brigada com Yasmin Brunet

Bruna Griphao é mais uma sister confirmada no Camarote do BBB 23. A jovem de 23 anos ficou conhecida por ter trabalhado em novelas da Globo, além de ser referência no mundo fitness por compartilhar sua rotina de treinos. A famosa também viveu affairs com famosos, incluindo Gabriel Medina, ex-marido de Yasmin Brunet.

Quem é a atriz Bruna Griphao do BBB 23?

Bruna Griphao é atriz e influenciadora digital. A loira começou a carreira ainda aos 10 anos de idade, quando fez sua estreia na televisão na novela Bela, a Feia, da Record, mas logo partiu para a Globo. Seu segundo trabalho foi na famosa trama Avenida Brasil (2012), na qual ela interpretou Paloma, a filha de Alexia (Carolina Ferraz) e Cadinho (Alexandre Borges).

A jovem segue na Globo desde então. Nos últimos anos, Bruna Griphao esteve nas novelas Malhação: Casa Cheia (2013), Haja Coração (2016) e Orgulho e Paixão (2018), além do seriado Sob Pressão, em 2017. Seu último trabalho nas telinhas foi em 2021, quando interpretou Leopoldina de Bragança, filha de Dom Pedro II (Selton Mello), em Nos Tempos do Imperador.

Bruna também fez alguns filmes para o cinema, incluindo Confissões de Adolescente (2014), É Fada (2016) e Ricos de Amor (2020).

Nos últimos anos, a famosa cresceu nas redes sociais. Com o corpo escultural e compartilhando sua rotina de treinos, a carioca se retornou referência no mundo fitness e acumula mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram e mais 134 mil no TikTok.

Idade: 23 anos

Altura: 1,57m

Signo: Peixes

Relacionamento: solteira

Instagram: @brunagriphaoo

Affair com Medina e treta com Yasmin Brunet

Bruna Griphao já foi apontada como namorada de Gabriel Medina, antes do surfista se casar com a modelo Yasmin Brunet, de quem se separou no início do ano passado. No entanto, uma tatuagem feita pelo atleta junto com a atriz foi motivo de desentendimento entre o antigo casal.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Medina e Bruna Griphao fizeram a mesma tatuagem enquanto estavam juntos: eles escreveram Zu, apelido carinhoso entre eles, com um coração. Quando o surfista começou a namorar Yasmin, a modelo teria pedido para que seu amado apagasse o desenho, mas ele se recusou.

Além de Medina, Bruna Griphao já namorou o estudante de Medicina Henrique Flora, além de ter sido apontada como affair do jogador de futebol Gabigol e do ator João Guilherme.

Seu relacionamento mais recente foi com o músico João Zoli, filho do cantor Claudio Zoli, com quem terminou em janeiro de 2022.

Quando começa o Big Brother 2023

A estreia do BBB 23 está marcada para 16 de janeiro, segunda-feira, logo após a novela Travessia. O programa vai ao ar diariamente na Globo, na faixa das 22h30, horário de Brasília.

Além da edição diária na emissora, o público pode acompanhar os brothers e sisters 24 horas por dia no Globoplay. A plataforma oferece câmeras exclusivas para os assinantes, que conseguem acompanhar os confinados por todos os cômodos da casa. O preço dos planos mensais começam em R$27,90.

Essa é mais uma temporada do BBB 23 com anônimos e famosos competindo pelo prêmio, que neste ano será maior - o valor aumentará de acordo com o desempenho dos participantes nas provas. Também haverá novas jogadas, para colocar ainda mais 'fogo no parquinho', e as estalecas ganham mais poder de compra e podem ser usadas para adquirir vantagens na competição.

Os convidados do Camarote e os inscritos do Pipoca se juntam aos dois mais votados da casa de vidro, que será a dupla mais votada pelo público.

O BBB 23 segue sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt pelo segundo ano consecutivo e com direção de gênero de Boninho.