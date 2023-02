Veja quem está no vip e quem foi para a xepa na segunda liderança de Gustavo no BBB 23 - Foto: Reprodução/Globo

BBB 23: quem está no vip e xepa do líder Gustavo esta semana

BBB 23: quem está no vip e xepa do líder Gustavo esta semana

Gustavo venceu a prova do líder pela segunda semana seguida e conseguiu escapar do paredão. O brother estava na berlinda porque atendeu o Big Fone, mas agora não precisa mais se preocupar com isso. Com a vitória, ele precisou separar quem está no vip e na xepa esta semana do BBB 23. A divisão acabou gerando descontentamento.

+Dinâmica da semana BBB 23: como será formado o 4º paredão

Quem está no vip de Gustavo no BBB 23?

No vip desta semana estão Key Alves, Fred Nicácio, Cristian, Sarah Aline, Domitila Barros e é claro, o líder Gustavo. Com a vantagem, cada participante recebe 1000 estalecas, além de ter o privilégio de poder frequentar o quarto do líder, que tem várias guloseimas, além das câmeras que "vigiam" os demais moradores da casa.

O brother conversou com a jogadora de vôlei depois da prova e comentou que também gostaria de ter levado Cara de Sapato, mas que não conseguiu por conta da quantidade de pulseiras disponíveis. Como o fazendeiro era o atual líder, alguns desses nomes já estavam no grupo de vips da semana passada, como Key, Fred e Christian.

Na quinta-feira (9), Gustavo venceu a prova do líder após chegar na fase final ao lado dos colegas Key, Cezar e Christian. A disputa teve duas etapas: a primeira era em grupos de quatro e exigia que um quebra-cabeça fosse montado enquanto as mãos dos participantes estavam algemadas. Depois, a segunda fase tinha caráter individual e Gustavo acabou levando a melhor.

Quem está no vip só perde seus privilégios se por acaso for escolhido para o castigo do monstro. Ao vencer a prova do anjo, o campeão precisa escolher os colegas que vão passar pelo perrengue. A pessoa perde 300 estalecas e se estiver no grupo vip, vai direto para a xepa.

Cezar Black ficou chateado com situação

Como Cezar Black foi para a segunda fase da prova do líder ao lado de Gustavo, o brother ficou chateado ao não ser escolhido pelo vip. O enfermeiro achou injusta a decisão do empresário de colocar todos do grupo que chegaram na fase final, menos ele.

"Eu compreendo na verdade sua posição, mas eu não entendi", reclamou o baiano no quarto em papo fundo do mar em papo com o líder. "Por que?", quis saber Gustavo. "A gente entrou no jogo junto. A gente jogou o jogo junto", explicou.

"Eu sei", disse o líder. "Mas assim decisão sua. Porém assim, realmente eu fiquei decepcionado", admitiu Cezar. A DR continuou e ganhou comentários de outros participantes do time do cowboy, até que Cezar comentou: "fomos quatro na dinâmica, então para mim, entramos os quatro, jogados os quatro, passamos da fase os quatro. (...) Decisão sua, não questiono porque é o seu coração, mas eu tenho o direito de estar chateado".

Quem está na xepa?

Sobraram na xepa 13 participantes esta semana, Cezar Black, Aline Wirley, Bruna Griphao, Fred, Marvvila, Cara de Sapato, Amanda, MC Guimê, Paula, Larissa, Ricardo, Gabriel Santana e Bruno.

E a separação dos grupos já começou a gerar tensão na xepa. Na madrugada, os brothers acabaram brigando por conta da divisão de ovos.

"É um ovo por dia? Aí tem gente comendo dois, três, como é que é?", questionou Cezar. "Todos os que eu comi a mais, deixaram para mim. A Amanda me deixou um", explicou Bruna. Os brothers que já estavam na xepa esta semana explicaram as regras determinadas pelo grupo e acabou nascendo uma confusão.