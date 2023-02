4ª prova do líder do BBB 23 - FOTO: TV Globo/reprodução

Veja como foi e quem ganhou a Prova do Líder da semana no BBB 23. Vencedor terá que dividir os moradores entre Vip e Xepa.

Quem ganhou a Prova do Líder BBB 23: Gustavo vence e escapa do paredão

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 23? Nesta semana, Gustavo derrotou os colegas e ficará no comando da casa até a próxima quinta, 16. Com a vitória, o brother escapou do paredão.

Como foi a Prova do Líder no BBB 23?

A prova foi disputada ao vivo e dividida em etapas. Os brothers precisam montar um quebra-cabeça com o grupo e com as mãos algemadas. Ricardo foi vetado foi vetado pelo então líder Gustavo, enquanto Guimê e Cara de Sapato foram tirados da disputa por Gabriel e Cezar, respectivamente. Eles tiveram direito ao veto por terem voltado do paredão. Por fim, 16 confinados participaram da Prova.

Nesta etapa, os brothers se dividiram em grupos de 4. Grupo 1: Fred, Larissa, Aline, Bruna Griphao; Grupo 2: Paula, Bruno, Gabriel, Amanda; Grupo 3: Domitila Barros, Fred Nicácio, Marvvila e Sarah Aline; Grupo 4: Cezar, Key Alves, Gustavo, Cristian.

Segunda etapa foi individual e disputada pelo integrantes do grupo 4. Nesta fase, eles precisaram jogar a levedura da cerveja Amstel. Cada um tem direito a 5 arremessos. Quem fizesse mais pontos se tornaria o Líder da casa.

Primeira rodada:

Cezar: 10 pontos

Key Alves: 0

Cristian: 10 pontos

Gustavo: 20 pontos·

Segunda rodada:

Cezar: 10 pontos (não marcou)

Key Alves: 20 pontos (+20)

Cristian: 30 pontos (+20)

Gustavo: 20 pontos (não marcou)

Terceira rodada:

Cezar: 20 pontos (+10)

Key Alves: 20 pontos (não marcou)

Cristian: 30 pontos (não marcou)

Gustavo: 40 pontos (+20)

Quarta rodada:

Cezar: 50 pontos (+30)

Key Alves: 20 pontos (não marcou)

Cristian: 30 pontos (não marcou)

Gustavo: 70 pontos (+30)

Quem está na xepa e no vip?

Estão no VIP com o Líder Gustavo: Key Alves, Fred Nicácio, Cristian, Sarah Aline e Domitila

Cada participante no vip recebe 1000 estalecas e ganha o direito de frequentar o quarto do líder.

Uma das vantagens de ser quem está no vip é poder desfrutar de uma variedade maior de alimentos, entre carnes, verduras, frutas, entre outros. Além disso, os privilegiados da casa também possuem acesso a temperos, o pessoal da xepa sofre ao ter que lidar apenas com sal para dar gosto à comida.

Dinâmica da semana no BBB 23

Para movimentar a competição entre os participantes, a produção do BBB 23 preparou uma dinâmica especial para a semana. Veja como será o cronograma para os participantes:

Quinta-feira (09/02): Prova do Líder

Sexta-feira (10/02): Consagração do líder. A dupla vencedora deverá decidir quem será líder e quem ganhará apenas a imunidade na semana.

Sábado (11/02): Prova do Anjo.

Domingo (12/02): Formação de Paredão. Entenda como será a formação:

Segunda-feira (13/02): Jogo da Discórdia;

Terça-feira (14/03): Noite de eliminação.

