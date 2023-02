BBB 23: saiba que dia é a Prova do Líder e se haverá veto na 5ª disputa

Prova do líder do BBB 23 - Foto: Reprodução/Rede Globo

Mais um ciclo se inicia no BBB 23 na quinta-feira, 16. Os brothers competem pela liderança mais uma vez e dividem a casa em um novo grupo do VIP e xepa. O vencedor da disputa também desfruta das regalias do quarto do líder e indica um rival direto ao paredão.

Que dia é a Prova do Líder no BBB 23?

A Prova do Líder acontece na quinta-feira, a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. A disputa pode envolver habilidade, agilidade, raciocínio lógico ou resistência.

Nesta semana, não haverá veto na Prova do Líder. Todos os 18 brothers terão a chance de competir na quinta prova pela liderança da competição.

O começo da edição de quinta mostra os principais acontecimentos da festa do líder, que acontece na madrugada. Gustavo ganhou mais uma comemoração em sua homenagem após vencer a disputa pela segunda semana consecutiva. Também são mostrados os principais acontecimentos das últimas 24 horas de convivência entre os brothers.

A Prova do Líder é transmitida ao vivo para o público. Se a disputa terminar no mesmo dia, o novo líder da semana já divide a casa entre VIP e xepa. Se a competição for de resistência, a consagração da liderança e a nova divisão da casa acontece durante o programa ao vivo de sexta-feira, 17.

O líder da semana fica imune e indica um rival direto ao paredão, sem direito de participar da Prova Bate e Volta. Ele também passa a dormir no quarto do líder, que em uma central de controle - é possível ver e ouvir trechos do que os brothers estão falando em outros cômodos. Também há o recurso de ter acesso ao número de votos que ele já levou durante as votações, além de receber fotos da família.

A Prova do Líder marca o início de um novo ciclo de jogo. A dinâmica segue com a Prova do Anjo, formação de paredão, Jogo da Discórdia e eliminação.

Quem já foi líder no BBB 23?

Cinco brothers já desfrutaram dos benefícios da liderança - a primeira semana contou com duas líderes. Foram eles:

1ª semana - Bruna Griphao e Larissa venceram a primeira Provsa do Líder da temporada. Elas indicaram Key Alves e Gustavo ao paredão, que seguem no jogo.

2ª semana - Cara de Sapato foi o vencedor da segunda disputa e mandou Cezar Black para a berlinda.

3ª semana - Gustavo venceu a terceira liderança. O caubói indicou Tina para a berlinda, que foi eliminada.

4ª semana - Gustavo ganhou a Prova do Líder pela segunda semana consecutiva. Desta vez, o fazendeiro mandou Mc Guimê para o paredão.

Como assistir a Prova do Líder ao vivo?

A Prova do Líder vai ao ar ao vivo na Globo. Caso a disputa se estenda até a madrugada, é possível continuar acompanhando através do Globoplay, mas é necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma de streaming.

Pela TV: sintonize na Globo no horário em que o programa estiver no ar.

Pela internet: é possível acompanhar o programa ao vivo pelo Globoplay gratuitamente. Em caso de provas de resistência, somente os assinantes do plano pago seguem acompanhando madrugada adentro.

1- Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou celular. Se preferir, baixa o aplicativo disponível para Android e iOS.

2- No canto superior direito da tela, clique em 'Assine já' para adquirir um dos planos ou insira o e-mail e senha caso você já seja cadastrado.

3 - Novo usuários precisam se cadastrar no sistema antes de prosseguir. Insira seu nome completo, data de nascimento, gênero, local de residência, e-mail e crie uma senha.

4- Adquira um dos planos disponíveis. Os valores mensais começam em R$ 24,90, enquanto o plano anual sai por R$ 238,80, que pode ser parcelado em até 12x.

6- Concluído o cadastro e a aquisição do plano, retorne para a página inicial.

7- Clique em 'Agora na TV' e depois na aba 'BBB'. As provas são transmitidas pela câmera 1, 'acompanhe a casa'.

