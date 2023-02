Quem já saiu do BBB 23: veja os eliminados até agora

Quem já saiu do BBB 23? Veja eliminados do programa - Foto: Reprodução/Globo/Facebook/BBB

Todas as semanas o público se despede de uma carinha do reality show. O programa teve início com 10 competidores do camarote e 12 do time pipoca, totalizando 22 participantes. No entanto, a casa já começou a esvaziar. Quem já saiu do BBB 23? Confira a ordem das eliminações e veja quem ainda luta pelo prêmio.

Quem já saiu do BBB 23: Marília foi a primeira eliminada

Marília teve o azar de deixar o programa logo no primeiro paredão. Ela recebeu 52,7% dos votos para sair, enquanto seu adversário Fred Nicácio teve 47,3% da rejeição. A maquiadora potiguar de 32 anos de idade foi eliminada em uma berlinda especial, que contou com duas etapas e quarto secreto.

Como o programa começou com os brothers em duplas, o primeiro paredão seguiu esta dinâmica. Assim, ela caiu na berlinda ao lado de Fred Nicácio. O público escolheu entre eles e a dupla Key Alves e Gustavo para decidir quem iria para o quarto secreto.

Quando o médico e a maquiadora chegaram por lá, uma nova votação foi iniciada, desta vez para decidir quem voltaria para a casa e quem seria eliminado do BBB 23. A loira não teve sorte e levou a pior.

Veja como foi:

Gabriel saiu no segundo paredão

O modelo Gabriel saiu do BBB 23 após receber 53,3% dos votos, em disputa contra Domitila e Cezar. A saída do brother já estava sendo prevista por muitos fãs do reality show.

O modelo de 24 anos se envolveu em polêmicas na primeira semana de jogo após ser acusado de ser tóxico e abusivo com Bruna Griphao, atriz com quem iniciou relacionamento logo nos primeiro dias. Ele recebeu uma enxurrada de comentários polêmicos na internet e até foi alvo de uma bronca ao vivo de Tadeu Schmidt, que alertou o casal sobre o namoro.

Ele caiu no paredão por culpa de Cezar, que foi indicado pelo líder Antonio "Cara de Sapato" Jr. e teve o poder de contragolpear. O rapaz já havia pisado na berlinda antes, mas conseguiu escapar com a prova bate e volta. Porém, desta vez ele não teve a mesma sorte.

Participantes do BBB 23: quem ainda está no programa

O programa começou com 22 participantes. Os dois primeiros participantes da edição foram os vencedores da casa de vidro, Paula e Gabriel. Depois, o programa revelou os outros 20 integrantes do elenco da temporada.

Logo no começo do jogo, a casa se dividiu entre uma guerra de quartos. Os moradores do Deserto, como Bruna, Larissa, Fred, Cara de Sapato, Amanda, Ricardo, Paula, Gabriel, entre outros, se tornaram rivais do quarto Fundo do Mar, que abrigou Fred Nicácio, Key Alves, Gustavo, Christian, Cezar, Domitila, Gabriel Santana, entre outros.

Paula (pipoca): biomédica de Jacundá, Pará, Paula tem 28 anos de idade e conquistou sua vaga no programa com a casa de vidro. Ela derrotou Giovanna e foi a mais votada entre o público.

Cezar (pipoca): o enfermeiro de 34 anos de idade é natural de Salvador, na Bahia, mas mora atualmente em Brasília. Ele é um dos queridinhos do público que faz memes e ainda marcou uma briga sobre perucas no confinamento.

Gustavo (pipoca): conhecido com o "cowboy", o participante começou um relacionamento com Key Alves logo de cara. Os dois se aproximaram porque foram escolhidos pelo público como dupla na primeira semana de jogo e chegaram na casa acorrentados.

Larissa (pipoca): a professora de educação física quase conquistou ao lado de sua dupla Bruna a primeira prova de imunidade da temporada, mas acabou perdendo para Ricardo e Fred. Porém, na mesma semana ela conquistou a prova do líder.

Ricardo (pipoca): conhecido como "alface" no confinamento, o participante de 30 anos de Aracaju também é biomédico. Ele entrou no programa como dupla de Fred do Desimpedidos.

Sarah (pipoca): Sarah Aline é psicóloga, tem 25 anos de idade e trabalha como analista de diversidade. Ela entrou no jogo como dupla de Gabriel Santana, com quem acabou criando uma grande amizade no confinamento.

Cristian (pipoca): o brother gaúcho de 32 anos de idade virou meme logo em seu vídeo de apresentação, quando disse que tinha sucesso com a mulherada e um "topete invejável". Ele fez dupla com Marvvila no começo do jogo e logo se tornou alvo da casa, mas conseguiu se livrar do paredão com a prova bate e volta.

Bruno (pipoca): do time dos anônimos, o brother é natural de São José da Laje, no Alagoas, e tem 32 anos de idade. Ele entrou como dupla de Aline Wirley, eles foram os primeiros a passar pela porta do gramado no primeiro dia de programa.

Tina (pipoca): a angolana é modelo, e analista de marketing. Ela tem 29 anos de idade e se mudou para o Brasil por causa de um romance, que depois terminou, mas ela permaneceu no país. Ela tem filhas e não tem papas na língua no jogo.

Aline Wirley (camarote): Aline é cantora e é mais conhecida por ser ex-integrante do grupo Rouge, que fez muito sucesso nos anos 2000. Ela tem um filho com o ator Igor Rickli, com quem está casada desde 2015.



Bruna Griphao (camarote): Bruna Griphao tem 23 anos de idade e é atriz. A famosa já apareceu várias vezes nas telinhas da Globo, como em Avenida Brasil, Nos Tempos do Imperador e Orgulho e Paixão.

Fred (camarote): Fred é muito conhecido no meio esportivo. Para quem não sabe, seu nome não é Fred de verdade, ele se chama Bruno, mas ganhou o apelido por ser parecer com o jogador de futebol e acabou ficando famoso assim.

Cara de Sapato (camarote): Antonio "Cara de Sapato" Jr é lutador de MMA conhecida no Brasil e mundo afora. Ele já participou do reality show TUF (The Ultimate Fighter) e foi casado com Monise Alves, hoje em relacionamento com o ex-BBB Lucas Chumbo. Ele entrou no jogo como dupla da médica Amanda, com quem o público o shippou bastante.

Fred Nicácio (camarote): médico, fisioterapeuta e apresentador, Fred Nicácio se tornou um dos queridinhos da internet e é dono de uma chuva de memes. A personalidade expansiva do brother chama muita atenção e arranca gargalhadas do público. Ele foi o vencedor do quarto secreto da edição.

Key Alves (camarote): jogadora de vôlei de 23 anos, ela é líbero do time de Osasco. A garota se envolveu com Gabriel logo no começo do jogo e é conhecida por ser a jogadora de vôlei mais seguida do mundo no Instagram e ter uma conta badalada na rede social adulta Onlyfans.

Marvvila (camarote): cantora, a jovem do grupo camarote do BBB 23 ficou famosa ao participar do The Voice Brasil. Depois, lançou hits ao lado de artistas famosos e até se apresentou no Rock in Rio.

Gabriel Santana (camarote): mais conhecido pelo seu papel de Mosca no sucesso infantil do SBT Chiquititas, o ator de 23 anos também esteve em Pantanal (2022), em que interpretou o odioso Renato.

Amanda (camarote): Amanda é médica, tem 31 anos de idade e vem do Paraná. A sister contou estar com uma dívida de praticamente meio milhão por causa do FIES, que usou para conseguir cursar a universidade.

MC Guimê (camarote): marido da cantora Lexa, o cantor de 30 anos de idade é conhecido por muitos hits, como País do Futebol, Na pista eu Arraso, entre outras. No jogo, ele já começou como uma espécie de líder do quarto deserto do BBB 23.

Quando acaba o BBB 2023

O BBB 23 tem previsão de acabar em meados de abril. O programa dura cerca de três meses e costuma somar entre 90 e 100 episódios por temporada.

O prêmio deste ano será o maior da história do programa, pois será acumulativo. O campeão não receberá apenas R$ 1,5 milhão. No primeiro paredão da edição, o apresentador Tadeu Schmidt explicou que semanalmente a quantia irá aumentar.

Neste dia, os brothers apostaram em quem sairia do jogo, a dupla Key Alves e Gustavo ou Fred Nicácio e Marília. Como os participantes que fizeram seus palpites acertaram a saída do médico e da maquiadora, o prêmio está em R$ 1.610.000 por enquanto.

Veja qual é a abertura desta temporada: