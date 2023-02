BBB 23: vai ter veto na Prova do Líder hoje?

Nesta quinta-feira, 9, os brothers disputam a quarta Prova do Líder da temporada. Mas antes, Gustavo e os participantes que se salvaram do terceiro paredão vão ter a chance de vetar alguns rivais da competição. Veja como será a dinâmica de hoje.

Prova do Líder vai ter veto?

Três brothers serão votados da Prova do Líder. O primeiro veto será escolhido por Gustavo, o atual líder da semana. Em seguida, Cezar e Gabriel Santana, que voltaram do terceiro paredão, vão vetar uma pessoa cada.

Ao todo, serão 16 brothers que vão disputar a liderança no programa desta quinta. Depois da eliminação de Tina na última terça, restam 19 participantes na busca pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

O veto da Prova do Líder é mais uma dinâmica para colocar 'fogo no parquinho' entre os brothers do BBB 23, pois costuma gerar discussões e mágoas entre eles. Na segunda semana, Bruna Griphao vetou Domitila e criou um grande atrito entre elas - a Miss Alemanha não aceitou a escolha da atriz e foi tirar satisfações ainda durante o programa ao vivo.

Além da Prova do Líder, outra competição que costuma ter veto é o Anjo. Apenas alguns brothers participaram da prova - eles podem ser escolhidos por sorteio ou os sorteados precisam escolher rivais para ficarem de fora.

Ainda não se sabe como será a prova desta quinta. A dinâmica pode envolver habilidade, agilidade, raciocínio lógico ou resistência.

E temos algumas emoções: Gustavo, Cezar e Gabriel têm um veto cada para tirar um jogador do game 😱 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/jxWmkTmkKy — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 9, 2023

Quem já ganhou a Prova do Líder no BBB 23?

O BBB 23 já teve quatro líderes até agora. A primeira liderança foi em dupla devido à dinâmica realizada nos dias iniciais do programa.

1º líder - Bruna Griphao e Larissa dividiram a liderança na primeira semana. Após venceram a prova juntas, elas indicaram Gustavo e Key Alves ao paredão, que permaneceram no game. A atriz e a personal trainer também tiveram direito a alguns vetos na Prova do Líder seguinte.

2º líder - Cara de Sapato venceu a segunda disputa pela liderança. O lutador de MMA chegou na última etapa da prova ao lado de Amanda, mas levou a melhor - ele também ganhou um carro 0km. O atleta indicou Cezar Black para a berlinda, mas o enfermeiro seguiu na competição.

3º líder - Gustavo venceu a terceira Prova do Líder após a produção rever a prova. A disputa foi marcada por erros técnicos e pedidos de revisão do público. O caubói indicou Tina para a berlinda, que foi eliminada no paredão com a maioria dos votos. Ele terá direito a vetar um participante da próxima disputa pela liderança.

Quais os privilégios do líder do BBB 23?

O líder do BBB 23 ganha uma série de privilégios, começando por imunidade. O todo-poderoso não pode ser indicado ao paredão e tem a chance de mandar um rival direto para a berlinda, sem a oportunidade de disputar a Prova Bate e Volta.

O vencedor da prova vai direto para o VIP e recebe algumas pulseiras para levar seus aliados para o grupo privilegiado. Ele também fica hospedado durante uma semana no quarto do líder, que agora tem uma central de controle. É possível assistir trechos em áudio e vídeo do que se passa na casa, além do poder de despertar o resto das brothers na hora que desejar.

Há também uma funcionalidade que permite ao líder ver quantos votos ele já recebeu ao longo do reality show. O cômodo também é equipado com várias guloseimas, chocolates, entre outros.

A Prova do Líder é realizada tradicionalmente às quintas-feiras. Até agora, a única disputa de resistência, uma das mais aguardadas pelos fãs, foi feita no primeiro dia do programa para dar imunidade a uma das duplas.