Quem atendeu o Big Fone BBB 23 hoje? Gustavo e Bruno estão no paredão

Gustavo correu e atendeu o segundo Big Fone do BBB 23 hoje, durante a manhã desta quinta-feira (9). Por isso, foi parar no quarto paredão da edição e ainda levou o Bruno Gaga para a berlinda. No entanto, nem tudo está perdido para a dupla! Ainda há uma chance de alguém escapar da berlinda!

Como foi o Big Fone do BBB 23 hoje?

O ex-líder Gustavo atendeu o Big Fone hoje e está no paredão! Além da desvantagem, o telefonema também permitia uma indicação direta para a berlinda, e ele puxou o rival Bruno Gaga para o paredão.

O momento que Gustavo atende o BigFone e vai direto pro paredão! #BBB23 pic.twitter.com/TxnmkOiT14 — Dantas (@Dantinhas) February 9, 2023



A exibição do aguardado momento estava marcada para às 11h46 desta quinta-feira (9) e foi transmitida ao vivo nas telinhas da TV Globo, além é claro das câmeras exclusivas da Globoplay.

Qualquer participante podia ser indicado desta vez. A mensagem passada pela produção informava que o participante atendendo a ligação já estava emparedado e que mais alguém devia ser escolhido para a berlinda.

Esta é a segunda vez que o Big Fone aparece na temporada. No último sábado (4), o aparelho também tocou e Gabriel e Domitila foram escolhidos por Tina para irem ao paredão da semana. Na ocasião, as regras da dinâmica informavam que o líder devia ficar de fora das indicações.

Participantes ainda terão a chance de escapar da berlinda

Nem tudo está perdido para quem se deu mal por causa do Big Fone desta semana do BBB 23. Isso porque um deles terá a chance de escapar com a prova do líder, que será realizada ainda hoje a noite, quinta (9), no programa ao vivo do reality show.

Se quem atendeu ao Big Fone ou quem foi indicado ganhar a nova prova do líder, estará automaticamente fora da berlinda. Porém, se nenhum dos dois vencer, continuarão na disputa por permanência.

No programa de hoje, o apresentador Tadeu Schmidt revelará a dinâmica da formação de paredão desta semana. Será então que o público descobrirá quantos estarão na quarta berlinda da temporada, se haverá contragolpe, prova bate e volta, entre outros detalhes.

+Relembre as porcentagens dos eliminados do BBB 23 até agora

Prova do líder hoje terá três vetos

Haverá três vetos para a prova do líder desta semana. Assim, se quem está no paredão por causa do Big Fone for vetado, nem a chance de tentar escapar da berlinda será possível.

Os três vetos não serão todos do líder Gustavo. Como explicou Tadeu Schmidt na quinta-feira passada, o cowboy do BBB 23 poderá tirar apenas uma pessoa da disputa pela coroa de chefão da casa. Os outros dois vetos serão distribuídos pelos sobreviventes do paredão mais recentes, ou seja, Cezar Black e Gabriel Santana.

Nesta madrugada de quinta-feira, Key Alves conversou com Fred Nicácio e revelou quem o namorado irá vetar antes da nova prova do líder. Depois do médico avaliar que Gustavo devia vetar Cara de Sapato, a jogadora de vôlei disse que Gustavo irá tirar Ricardo, o Alface, da disputa.

A dupla fez mais algumas avaliações e a jovem disse que se houvessem mais vetos, Gustavo também tiraria Fred Desimpedidos da disputa. Porém, o brother só terá um veto, então apenas Ricardo ficará na mira desta vez.

Gabriel e Cezar não sabem que terão vetos na disputa desta semana, então por enquanto ainda não fizeram suas suposições de quem deve ficar de fora da disputa de hoje do BBB 23.

VEJA - Audiência do BBB 23 é a pior? Relembre os fiascos do reality show da TV Globo