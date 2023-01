BBB 23: veja como foi a volta de Fred do quarto secreto

Fim do quarto secreto! Após 36 horas, Fred voltou para o BBB 23 nesta quinta-feira, por volta das 23 horas e deixou a casa perplexa. Vem ver a reação dos brothers e o que aconteceu na volta do médico.

O que aconteceu na volta de Fred ao BBB 23

Fred voltou para o BBB 23 nesta quinta-feira e de uma forma inusitada: dentro de um carro. O automóvel fazia parte da prova do líder hoje e estava estacionado no gramado casa, coberto com um pano escuro. Assim que os dummies removeram o tecido, o brother saiu de dentro do veículo para a surpresa dos participantes.

Assista ao vídeo:

ELE TÁ DE VOLTAAAAA 🗣️ Fred Nicácio retorna ao #BBB23! 🎢🔥 #RedeBBB pic.twitter.com/01mgpz8PwU — Big Brother Brasil (@bbb) January 27, 2023

DINÂMICA DA SEMANA BBB 23

Quinta: prova do líder e apenas 16 jogam

Sexta: poder curinga valendo um veto no paredão

Sábado: prova do anjo

Domingo: formação do paredão

- anjo imuniza

- lider indica

- controagolpe do indicado pelo líder

- casa vota

- os dois mais votados vão pro paredão

- poder curinga veta uma das indicações da casa. Ele vai poder, se assim quiser, tirar do paredão um dos indicados pela casa.

- prova bate-volta

