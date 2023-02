Fred Nicácio é gago? Entenda o distúrbio de fala do brother

Fred Nicácio chamou atenção dos internautas por gaguejar enquanto fala no BBB 23. O médico já teve algumas dificuldades para falar durante o Jogo da Discórdia e na votação da casa, gerando dúvidas se de fato ele é gago ou se foi apenas pela pressão do confinamento.

Fred Nicácio é gago desde criança

O médio desenvolveu gagueira ainda na infância assim como sua mãe, que também é gaga. "Ele era uma criança que tinha muita vergonha de falar. Primeiro, porque ele é gago, e segundo, porque ele tinha muito medo de rejeição”, contou Lara Assade, médica e amiga do brother, ao jornal Extra em 5 de fevereiro de 2023.

O brother ainda não falou publicamente sobre a gagueira dentro do BBB 23. No entanto, os internautas já vinham questionando se havia de fato o distúrbio ou não. "Gente, o Fred Nicácio é gago? Ou só tem uma péssima dicção?", perguntou uma internauta no Twitter. "Gente pergunta genuína e sem hate: o Fred Nicácio tem alguma dificuldade fonética? Ele é gago, algo do tipo?", publicou outra.

A gagueira é um transtorno de fluência caracterizado por uma disfunção do controle motor e temporal da fala, causando a repetição de sílabas, palavras ou sons, de acordo com informações do portal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES). Costuma aparecer com maior frequência na infância e pode melhorar por conta própria em até um ano depois da aparição dos primeiros sintomas. O distúrbio também pode aparecer em pessoas que sofreram traumatismo craniano ou tiveram um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Fred Nicácio é casado?

Após trocar beijos com Gabriel Santana na primeira festa do Big Brother Brasil, o médico também gerou curiosidade sobre seu relacionamento. Fred Nicácio é casado com o dentista Fabio Gelonese, com quem mantém um relacionamento há 8 anos - os dois se casaram oficialmente em 2019.

Conforme revelado pelo médico no BBB 23, a relação é aberta - ou seja, eles podem ficar com outras pessoas. Eles também já fizeram uma tatuagem juntos, localizada no peito.

Em conversa com Aline Wirley, que também vive um casamento aberto, Fred falou sobre a relação com o marido. "Ele tá feliz. A gente tem uma relação super madura, super conversada. Nada combinado sai caro", disse. "Ninguém precisa entender, a relação é nossa! (...) Quem vive essa relação sou eu e meu marido, como a gente entender que tem que viver."

Abertamente homossexual, Nicácio já revelou em uma das festas do BBB 23 que foi expulso de casa por ser gay. "Quando meus pais me colocaram pra fora de casa por ser gay, eles pagavam quentinha pra mim. Eu dormia no chão na casa dos meus amigos pra conseguir estudar, pra eu não dormir em rodoviária. Se eu tô vivo, é por causa dos meus amigos. Quando eu falei que ia vir pra cá, eles choraram comigo", contou em uma conversa com Marvvila.

Quem é o Fredão do BBB 23?

Fred Nicácio tem 35 anos, é médico e fisioterapeuta. O brother é natural de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, mas atualmente mora em Bauru, interior de São Paulo. Além do trabalho na área da saúde, ele também é apresentador do programa Queer Eye Brasil.

O fisioterapeuta ficou conhecido ao viralizar nas redes sociais ao postar o relato de uma paciente, que se emocionou ao ser atendida por um homem preto pela primeira vez.

No BBB 23, ele entrou como parte do elenco do Camarote. Fred é um dos brothers mais falados entre o público e que mais movimenta o jogo. Já se envolveu em dezenas de tretas e até foi escolhido para passar 48 horas no Quarto Secreto. Nesta semana, ele enfrenta seu terceiro paredão.