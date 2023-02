Big Fone vai tocar pela 2ª vez no BBB 23 na quinta-feira

Veja como será a dinâmica do Big Fone no reality show Big Brother Brasil

O Big Fone vai tocar pela segunda vez no BBB 23 nesta quinta-feira, 9 de fevereiro. O telefonema nada amigável vai provocar muita tensão entre os participantes do reality show global, já que o brother que atender a chamada vai para o paredão e terá que puxar mais um. Mas, afinal, que horas o Big Fone vai tocar?

A dinâmica foi confirmada pelas redes sociais do reality.

Que horas o Big Fone vai tocar no BBB 23?

O big fone vai tocar pela segunda vez no BBB 23 nesta quinta, às 11h46. Desta vez, quem atender estará imediatamente no Paredão e terá que indicar mais uma pessoa para a berlinda também. Só há chance de um dos dois escapar do Paredão caso vença a Prova do Líder.

Assistir BBB 23 ao vivo pelo Pay Per View

Para assistir todas as câmeras do BBB 23 a qualquer momento do dia é necessário ter acesso ao Pay Per View do programa. Essa exclusividade é dada aos assinantes da Globoplay, que podem escolher qual câmera vão conferir, rever momentos do confinamento e assistir ao vivo as festas, disputas do anjo, provas de resistência, ações patrocinadas, entre outros eventos que acontecem na casa.

A boa notícia para quem tem interesse em adquirir o serviço é qualquer pacote da Globoplay te dá direito a assistir o conteúdo do BBB 23. Ou seja, mesmo se você pagar pelo mais barato, que libera apenas o catálogo mais simples do streaming, ainda conseguirá conferir tudo 24 horas na casa. Os valores partem dos R$ 19,90 para quem opta pelo plano anual e começa em R$ 24,90 para quem prefere pagar por mês.

Para ter a sua conta por lá, você deve acessar a plataforma (https://globoplay.globo.com/) e seguida clicar em "entrar" e depois em "cadastre-se".