Séries e novelas do Globoplay confirmadas para 2023

O catálogo de novelas do Globoplay em 2023 vai crescer. A partir do próximo ano, o público poderá assistir ao folhetim Elas por Elas (1982) e Como Uma Onda (2004). O diretor da plataforma de streaming, Erick Brêtas, também adiantou que tramas dos anos 70, 80 e quatro temporadas de Malhação vão ser disponibilizadas para os assinantes.

O mês de janeiro terá duas novidades para os noveleiros. O Globoplay vai disponibilizar as tramas Elas por Elas e Como Uma Onda para os assinantes, de acordo com informações do TV Pop.

Elas por Elas foi exibida pela primeira vez em 1982. Escrita por Cassiano Gabus Mendes, a história tem 173 capítulos e é centrada na vida de sete mulheres. As protagonistas do folhetim são Márcia (Eva Wilma), Helena (Aracy Balabanian), Adriana (Ester Góes), Wanda (Sandra Bréa), Carmem (Maria Helena Dias), Marlene (Mila Moreira) e Natália (Joana Fomm), colegas de escola que não se encontram há 20 anos.

Até que um dia, as amigas resolvem se reencontrar após duas décadas, que traz à tona lembranças e mágoas do passado, que afetam a vida de cada uma delas.

Já Como Uma Onda é de autoria de Walther Negrão, exibida no horário das 18h em 2004. O folhetim, que tem 179 capítulos, gira em torno do triângulo amoroso entre Daniel (Ricardo Pereira) e as irmãs Nina (Alinne Moraes) e Lenita (Mel Lisboa). Além do interesse de ambas, o rapaz já está comprometido com Almerinda (Joana Solnado).

Daniel é considerado um desertor por ter se recusado a lutar na guerra contra as colônias portuguesas após ser convocado pelo exército. Por isso, o pai de Almerinda, que é um militar conservador, reprova o relacionamento da filha com o rapaz, já que ele é um "traidor da pátria". Em meio a confusão com a família de sua amada, ele conhece as duas irmãs, que se apaixonam por ele.

Outras novidades vão chegar na plataforma em 2023. Erick Brêtas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo, publicou em seu Twitter que a plataforma de streaming ainda vai incluir quatro novelas dos anos 70, quatro dos anos 80 e mais quatro temporadas de Malhação.

O público acompanhará ainda a segunda parte de Todas as Flores, novela inédita de João Emanuel Carneiro.

Novidades em seriados no Globoplay

Durante a Comic Con Exprience, realizada no primeiro final de semana de dezembro, a plataforma também anunciou novidades para os fãs de seriados.

Erick Brêtas afirmou que a partir do ano que vem, o Globoplay terá "uma estreia de dramaturgia por mês, uma série ou uma novela, um produto de grande impacto para o público".

Um dos novos títulos é a série Fim, que terá Marjorie Estiano e Fernanda Torres no elenco. Marina Ruy Barbosa estrelará o seriado Rio Connection, enquanto Betty Faria é o destaque de Codex 632, inspirada no best seller do jornalista José Rodrigues dos Santos.

A plataforma também vai trazer a terceira temporada de A Divisão e a segunda temporada de Justiça, além da inédita As aventuras de José e Durval, sobre a carreira da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó.

Como assistir aos novos títulos do Globoplay?

Para assistir aos novos títulos do Globoplay, é necessário ser assinante da plataforma de streaming. O plano anual tem o custo de 12 parcelas de R$14,90, totalizando R$178,90 anualmente. Há também a opção de pagamento mensal. Nesta modalidade, o plano sai por R$24,90 por mês.

Quem quiser ter acesso a outros canais do grupo Globo, como o Viva e o Multishow, precisa optar pelo Globoplay +canais. Na modalidade de pagamento mensal, o pacote sai por R$49,90 ao mês. O pagamento pode ser feito com carteiras digitais ou cartões de crédito.

