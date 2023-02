Bruno Gaga desiste do BBB 23

Bruno apertou o botão da desistência do BBB 23 na tarde desta sexta-feira, 17, após o fim da Prova do Líder. O brother surpreendeu os demais participantes com a decisão, dizendo que ele não estava conseguindo ser ele mesmo dentro da casa. O alagoano se despediu dos demais jogadores e saiu pela porta do confessionário.

