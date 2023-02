Quem é o novo líder do BBB 23? Cezar sai por último; entenda

Cezar Black foi o último a deixar a prova do líder do BBB 23 após quase 16 horas de disputa. Aline Wirley foi desclassificada da competição, mas o programa não informou o motivo. Na web, internautas pedem revisão da prova e afirmam que alguns participantes teriam dormido ao longo da prova. O nome do novo líder será anunciado no programa ao vivo desta sexta-feira, 17.

Cezar Black é o novo líder do BBB 23

A quinta Prova do Líder terminou por volta das 15h desta sexta, após a desclassificação de Aline Wirley. Cezar Black foi o último a deixar a competição, que gerou inúmeros pedidos de revisão pelos internautas, principalmente no Twitter. A liderança só será consagrada na edição de hoje, que deve analisar os momentos questionados pelos fãs do programa e definir de fato quem venceu a disputa.

Após a desclassificação de Fred Nicácio, Cezar e Aline seguiram firmes, até que a produção anunciou a eliminação da cantora - o motivo ainda não foi anunciado, mas internautas apontam que a voz de 'Ragatanga' teria dormido ao longo da competição.

O enfermeiro e a ex-Rouge passaram mais de 16 horas na prova de resistência. Os participantes deveriam ficar sentados dentro de um carrinho de supermercado, enquanto passavam pelas três estações da prova: o freezer, que abaixa a temperatura do ambiente, o forno, que aumentava o calor e a airfryer. Além disso, a plataforma em que os participantes estavam girava o tempo inteiro.

O primeiro a deixar a competição foi Cara de Sapato, com 52 minutos de prova. Além do lutador de MMA, Gustavo, Larissa, Gabriel Santana, Bruno, Fred, Key Alves, Domitila e Marvvila foram os nove primeiros a desistirem da liderança e sortearam consequências.

Nas últimas horas, restaram Fred Nicácio, Mc Guimê e Amanda. A médica pediu para deixar a competição por estar com muita vontade de ir ao banheiro, enquanto o cantor e o apresentador foram desclassificados por descumprir uma das regras. Os fãs dos brothers reclamaram nas redes sociais.

👑 Prova do Líder: Cezar é o último participante a deixar a Prova do Líder#BBB23 #RedeBBB #ProvaDoLíder pic.twitter.com/jG8ibpOn2j — Big Brother Brasil (@bbb) February 17, 2023

Tempo da Prova do Líder BBB 23

Os primeiros nove participantes que deixaram sortearam uma consequência. Fred foi emparedado, enquanto Gustavo ficou de fora da próxima Prova do Líder. Já Larissa não participa da Prova do Anjo.

1º - Cara de Sapato: 52 minutos - Não poderá votar no Paredão desta semana;

2º - Gustavo: 1h19min - Não participará da próxima Prova do Líder;

3º - Larissa: 2h38min - Não participará da próxima Prova do Anjo;

4º - Gabriel Santana: 2h57min - Não participará da próxima Prova do Líder;

5º - Bruno: 3h17min - Não pode comprar o Poder Curinga desta semana;

6º - Fred: 3h47min - Está no Paredão;

7º - Key: 5h11min - Não participará da próxima Prova do Líder;

8º - Domitila: 6h21min - Está na Xepa;

9º - Marvvila: 7h20min - Escolheu Cristian para ser eliminado da Prova do Líder;

10º - Cristian: 7h22min

11º - Ricardo: 8h20min

12º - Bruna Griphao: 8h42min

13º - Sarah Aline: 9h28min

14º - Amanda: 10h14min

15º - MC Guimê: 11h

16º - Fred Nicácio: 13h

17º - Aline Wirley

18º - Cezar Black

Quem ganhou a Prova do Líder BBB 23: veja a 5ª disputa em tempo real