Cauã Reymond no BBB 23 - Foto: TV Globo/reprodução

Cauã Reymond entra no BBB 23 e vota no confessionário

Cauã Reymond está de volta ao horário nobre com a novela Terra e Paixão, mas antes da trama estrear, o galã fez uma visitinha aos últimos 6 participantes do BBB 23. As sisters foram ao delírio, vem ver!

Como foi a visita de Cauã Reymond no BBB 23?

O ator Cauã Reymond chegou no BBB 23 pelo gramado e logo encontrou os participantes, que comemoram a visita e se apresentaram ao ator.

Depois de muita conversa, eles fizeram um tour pela casa e Cauã entrou no confessionário. Lá, o global votou em Tony Ramos, que viverá o vilão da próxima novela. Em clima de brincadeira, ele ainda votou em Gloria Pires. "Por que ela é muito boa e é difícil contracenar com ela", disse.

