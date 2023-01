Como está a votação do BBB 23 agora: parcial de quem vai para o quarto secreto

Fred Nicácio e Marília liderando os votos do público na votação do BBB 23 atualizada de agora. Eles rivalizam a berlinda com Gustavo e Key, e a dupla mais votada vai para o quarto secreto. A enquete BBB 23 do DCI acompanha a porcentagem de como está o jogo.

Como está a votação do BBB 23?

A votação do BBB 23 indica que Fred Nicácio e Marília vão para o quarto secreto. Por volta das 14h desta terça-feira (24), a dupla era apontado como o próximo eliminado do reality show da TV Globo, de acordo com a enquete DCI.

Quando é a eliminação?

A eliminação do paredão falso será na noite de hoje, terça, dia 24 de janeiro. A votação oficial do BBB 23 ocorre no site do Gshow. Quando a enquete do programa for finalizada, o apresentador Tadeu Schimdt informará quem deixa o programa e vai para o quarto secreto.

O quarto secreto do BBB 23 será uma consequência direta do primeiro paredão da temporada, que ganhará duas etapas. E como irá funcionar: a berlinda será realizada em duplas. Uns votarão nos outros, até que o paredão esteja formado. Será então que o público votará nas duplas da berlinda e quem se der mal vai ser retirada da casa.

A dupla então será levada para o quarto secreto do BBB 23. Os participantes ficarão lá até quinta, enquanto isso, uma nova votação está correndo. Desta vez, o público irá escolher quem na dupla merece ficar no jogo e quem tem que sair.