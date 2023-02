Fred Nicácio, Gustavo e Domitila Barros estão no 6º paredão - Foto: Reprodução/Rede Globo

Nome do eliminado no paredão extra será revelado no sábado (25)

Como votar no BBB 23 para eliminar Gustavo, Fred Nicácio ou Domitila?

Como votar no BBB 23 para eliminar Gustavo, Fred Nicácio ou Domitila?

O público já pode votar no BBB 23 para eliminar um dos três emparedados da semana. Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo estão na berlinda e um deles deixa o programa neste sábado, 25. A audiência pode participar quantas vezes quiser no site do Gshow.

+ ENQUETE BBB 23: quem sai no 6º paredão

Como votar no BBB 23 no 6º paredão?

A votação ocorre exclusivamente no Gshow, único portal que contabiliza os votos para a eliminação. Votar no BBB 23 é bastante simples e rápido. Veja como:

Passo 1: acesse o Gshow no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo para iOS ou Android (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: clique em 'quem você quer eliminar do BBB 23?' na página inicial;

Passo 3: o sistema pede que você faça login ou se cadastre na plataforma. Se já for cadastrado, basta colocar o e-mail e senha. Se não, crie uma conta Globo.com inserindo os dados solicitados pelo sistema como nome completo, data de nascimento e cidade de residência.

Passo 4: feito isso, retorne para a enquete e clique no nome do brother que você deseja ver fora da casa mais vigiada do Brasil;

Passo 5: faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e aguarde o sistema computador o voto. Para participar de novo, basta clicar em 'votar novamente' e repetir o processo.

Quem está no paredão do BBB 23?

O sexto paredão do BBB 23 foi formado na noite da última quinta-feira, 23, pegando os brothers de surpresa. A berlinda extra faz parte da chamada 'semana turbo'.

A dinâmica começou com a indicação da líder Sarah Aline, que venceu a prova realizada no início do programa ao vivo. A psicóloga indicou Cara de Sapato para a berlinda, sob a justificativa que o lutador de MMA é o único com quem ela não conversa sobre jogo.

O atleta também teve direito a um contragolpe e escolheu Fred Nicácio para juntar-se a ele na berlinda. Em seguida, os brothers foram para a sala terminar a formação do paredão relâmpago, e a mais votada pela casa foi Domitila Barros.

No entanto, Mc Guimê, que atendeu o Big Fone na tarde de ontem, usou o Poder Supremo para tirar Cara de Sapato da berlinda e colocou Gustavo no lugar do lutador.

Aline Wirley votou em Domitila Barros;

MC Guimê votou em Gustavo;

Cara de Sapato votou em Cezar;

Fred votou em Domitila Barros;

Amanda votou em Domitila Barros;

Cezar votou em MC Guimê;

Fred Nicácio votou em MC Guimê;

Gustavo votou em MC Guimê;

Marvvila votou em Aline Wirley;

Domitila Barros votou em Aline Wirley;

Key Alves votou em MC Guimê;

Larissa votou em Domitila Barros;

Bruna Griphao em Domitila Barros.

Que dia é a eliminação do paredão extra?

A eliminação do paredão extra acontece hoje. No mesmo dia, o Big Fone irá tocar mais uma vez e dará imunidade para quem atender o direito de indicar outro brother para a berlinda.

Além da eliminação e do Big Fone, o programa também mostra os principais acontecimentos das últimas 24 horas da rotina dos brothers, além de tudo o que aconteceu na festa realizada na sexta-feira.

No domingo de manhã, será realizada uma nova Prova do Líder e a disputa pelo anjo para que um novo paredão seja formado no programa ao vivo à noite. Também será realizada a Prova Bate e Volta.

O Jogo da Discórdia segue às segundas-feiras, enquanto a eliminação do sétimo paredão acontece na terça-feira, 28.

Sábado (25): eliminação + Big Fone ao vivo

Domingo (26): Prova do Líder/Anjo + formação do paredão ao vivo com Prova Bate e Volta

Terça (28): eliminação