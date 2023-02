Mc Guimê é quem atendeu o Big Fone; o que o big boss falou hoje?

MC Guimê atendeu ao big fone e agora o cantor poderá trocar uma das pessoas que estiver no paredão do BBB 23

Quem atendeu o Big Fone na tarde desta quinta, 23, foi Mc Guimê. O brother ganhou o Poder Supremo e poderá trocar um dos indicados ao paredão por qualquer outra pessoa. A informação é sigilosa e o cantor não pode contar aos demais participantes.

Os brothers relaxavam na casa mais vigiada do Brasil quando foram pegos de surpresa pelo Big Fone. Fred e Bruna estavam bastante próximos do aparelho, mas não correram para atendê-lo. O influenciador digital até chegou a dizer que não ia atender ao ouvir o som do aparelho. Outra pessoa que correu foi Cezar Black, mas chegou depois de Mc Guimê.

"Atenção, preste muita atenção. Você ganhou o Poder Supremo. Com ele você vai poder trocar qualquer indicação ao paredão, inclusive a do líder. Caso você seja um dos indicados, poderá usar o Poder Supremo para colocar alguém no seu lugar. Guarde este segredo. Se você contar para alguém, você estará no paredão", disse a voz do big boss.

VÍDEO: Assista ao momento em que Guimê atende o Big Fone:

TOCOU! ☎ MC Guimê atende ao Big Fone e garante o Poder Supremo, podendo trocar qualquer pessoa que estiver no Paredão, incluindo o indicado pelo Líder. #BigFone #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/mFMUlGZjob — Big Brother Brasil (@bbb) February 23, 2023

Qual o poder do Big Fone?

Quem atendeu o telefone e agora tem o Poder Supremo, que será utilizado por ele durante a formação da berlinda extra desta quinta. O dono desse benefício poderá trocar qualquer pessoa que estiver no Paredão, inclusive o indicado pelo líder. A dinâmica ocorrerá ao vivo durante o programa de hoje na Globo.

O famoso deve manter segredo para toda a casa até a ordem do apresentador Tadeu Schmidt. Caso ele conte para alguém, ele será punido e irá ao paredão.

Essa é a terceira vez que o Big Fone toca no BBB 23. Na primeira vez que o telefone tocou, Tina atendeu e ganhou a chance de colocar dois brothers na berlinda. Na segunda, foi Gustavo quem chegou primeiro ao aparelho e caiu na paredão, mas também teve a chance de puxar outro participante com ele.

Quem perdeu o momento em que Guimê atendeu o Big Fone poderá assistir os principais acontecimentos da tarde na edição de hoje do BBB 23.

Como vai ser a semana turbo do BBB 23?

A semana turbo do BBB 23 é mais uma novidade no BBB 23. A dinâmica começará nesta quinta e contará com dois paredões.

Hoje, haverá a Prova do Líder e logo em seguida ocorrerá a formação do paredão extra. Será neste momento que o Poder Supremo do Big Fone será usado. A eliminação da berlinda relâmpago ocorrerá no sábado.

Ainda no sábado, o Big Fone irá tocar mais uma vez durante o programa ao vivo. Quem atender estará imune a próxima formação de paredão e também terá direito a uma indicação. "Na manhã de domingo, temos uma Prova que vai decidir um novo Líder e um novo Anjo na casa. À noite, formamos um novo Paredão com Prova Bate e Volta e, na terça-feira, sai mais uma pessoa", explicou o apresentador Tadeu Schmidt.

Quinta-feira (23): Big Fone toca à tarde + Prova do Líder + formação de paredão relâmpago

Sábado (25): eliminação + Big Fone ao vivo

Domingo (26): Prova do Líder/Anjo + formação do paredão ao vivo com Prova Bate e Volta

Terça (28): eliminação