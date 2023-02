Cristian ganhou a disputa e entregará colar do anjo antes do paredão de domingo - Foto: divulgação

Cristian ganha 3ª prova do anjo do BBB 23 e escolhe 2 para castigo do monstro

Cristian ganha 3ª prova do anjo do BBB 23 e escolhe 2 para castigo do monstro

Dia de disputa no Big Brother Brasil, e quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 23 hoje, 4 de fevereiro, foi Cristian. A disputa promete mudar rumos do jogo. A dinâmica ocorreu na tarde deste sábado e, dessa vez, o anjo não é autoimune.

Como foi a prova do anjo

A prova consistia em encontrar 6 caixas de lasanha em um labirinto e depois fazer a montagem do produto, conforme passo a passo da produção. Quem fizesse o percurso em menor tempo teria o calor nas mãos. A prova foi disputada por Larissa, Guimê, Fred, Fred Nicácio, Cristian e Bruna.

Cristian: 106.516s

Fred: 137.468s

Larissa: 151.744s

Fred Nicácio: 172,034

Guimê: 176.708s

Bruna: 201.722s

Para o almoço do anjo ele escolher Marvvila, Cezar e Sarah

Veja como foi a disputa da prova do anjo hoje

Quem está no monstro

Cristian escolheu Amanda e Guimê para cumprir o castigo do monstro, que dessa vez é para quem gosta de tricotar. Os dois já estavam na xepa. Cada um perdeu 3 estalecas.

Dinâmica do paredão do BBB 23

O terceiro paredão da temporada terá dois emparedados pela casa e um contragolpe.

- Quem atende o Big Fone indica duas pessoas ao Paredão

- Jogador com Poder Curinga escolhe, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai pro Paredão

- Anjo imuniza

- Líder indica

- Casa vota

- Contragolpe (o indicado pelo Big Fone, confirmado pelo Poder Curinga, dá o Contragolpe, mas não pode ser em quem atendeu o Big Fone e em quem comprou o Poder Curinga)

- Prova Bate-Volta

- Três vetos na Prova do Líder da outra semana: Um dado pelo Líder. Os outros dois dados pelos sobreviventes do Paredão.