Disputa da prova do anjo BBB 23 hoje: acompanhar ao vivo

3ª prova do anjo do BBB 23 - Foto: TV Globo/reprodução

Prova é transmitida pelo Globoplay e as atualizações os fãs podem conferir no DCI

Hoje é dia de nova disputa no reality e é possível acompanhar quem ganhou a prova do anjo do BBB 23 hoje, sábado, 4 de fevereiro. A briga pelo colar da imunidade é realizado ao vivo no Pay Per View do reality show e pode ser acompanha em tempo real pelo DCI.

Quem ganhou a prova do anjo do BBB 23?

A prova do anjo está em andamento na tarde dessa sábado, 4, e quem ganhou a prova do anjo do BBB 23 será revelado em tempo real. O vencedor poderá imunizar um participante. A disputa ainda não começou.

A exibição ao vivo da prova do anjo do BBB 23 hoje é realizada no Pay Per View do programa, para assinantes da Globoplay ou o pacote do reality em uma operadora de TV por assinatura. No programa noturno, é exibido um resumo editado da disputa.

Participam da prova: os participantes serão escolhidos por meio de sorteio, mas já regra que o líder da semana não irá participar. Isso significa que Gustavo não estará na prova.

O anjo desta semana não autoimune, ou seja, quem é o anjo do BBB 23 hoje vai livrar um brother da votação da próxima formação de paredão, no domingo. Além do colar, o vencedor conquista um almoço especial ao lado de alguns colegas e recebe uma mensagem em vídeo da família.

Quem já ganhou a prova do anjo do BBB

1ª prova - Aline e Bruno - imunizaram Amanda e Cara de Sapato

2ª prova - Ricardo imunizou Tina

Saiba como assistir o big fone hoje

Qual a dinâmica da semana?

Quem atende o Big Fone indica duas pessoas ao Paredão

Jogador com Poder Curinga escolhe, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai pro Paredão

Anjo imuniza

Líder indica

Casa vota

Contragolpe (o indicado pelo Big Fone, confirmado pelo Poder Curinga, dá o Contragolpe. O Contragolpe não pode ser em quem atendeu o Big Fone e em quem comprou o Poder Curinga)

Prova Bate-Volta

Três vetos na Prova do Líder da outra semana: Um dado pelo Líder. Os outros dois dados pelos sobreviventes do Paredão.

Big Brother Brasil 2023

O BBB 23 começou há pouco mais de um mês e é um dos maiores realities do planeta. A 23ª temporada conta Bruna Griphao, Larissa, Bruno, Aline Wirley, Amanda, Cara de Sapato, Fred, Ricardo, Tina, MC Guimê, Paula, Fundo do Mar, Cristian, Marvvila, Key Alves, Gustavo, Cezar, Domitila Barros, Gabriel Santana, Sarah Aline e Fred Nicácio.

