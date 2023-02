Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Cristian no BBB 23

Cristian foi eliminada do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 14 de fevereiro, com 48,32% dos votos, após uma votação acirrada. Leia a íntegra do discurso de eliminação BBB 23 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída do brother.

Discurso de eliminação BBB 23 Cristian completo

Para anunciar que Cristian foi a mais votado do paredão desta semana no Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt disse que "o medo" eliminou o participante.

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 16. Que expectativa, né. Desde o outro Paredão, todo mundo queria o veredito sobre o Cristian. Ele sabia que não era general, não queria ser soldado e virou espião (...) Foi tão massacrado e isolado no jogo (...)".

"Veio no Paredão com quem mais levantou voz contra ele: Fred. E com quem defendeu seus movimentos: Ricardo (...) Ricardo, se tem uma coisa que ele não é, é fácil. Se irrita e não esconde. Seria esse o motivo de sua saída ou a petulância de colocar o Líder no Monstro? Maldade ou gol de placa?"

"Será que hoje a vítima do Paredão é um participante mais discreto. Fred, gente boa, piadista, inteligente, sagaz, o cara dos bordões. Como saber se o Fred não está fazendo pouco?"

"O que eu posso dizer é que os três tiveram chance de escapar do Paredão. O BBB é sempre dinâmico, pode sempre surgir um fato novo (...) O que é certeza nessa vida? Não depende da perspectiva?"

"O que tirou você hoje foi o medo".

Leia a íntegra do discurso da eliminação de Cristian do BBB 23:

Com 48,32% dos votos, Cristian é o 5ª eliminado do #BBB23. Ricardo recebeu 40,39% dos votos e Fred recebeu 11,19%. #RedeBBB pic.twitter.com/r1EHxMfy4F — Big Brother Brasil (@bbb) February 22, 2023

Quem ainda está no BBB?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother conta com 16 participantes. Veja a lista completa de quem ainda estão no BBB 23 divididos entre Pipoca e Camarote:

PIPOCA: Cezar, Gustavo, Larissa, Ricardo, Sarah e Amanda.

CAMAROTE: Aline, Bruna Griphao Fred (Desimpedidos) Domitila Barros, Antonio "cara de sapato", Fred Nicácio, Key Alves, Marvvila, Mc Guimê e Gabriel Santana

