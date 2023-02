Quem saiu do BBB 23: Cristian é eliminado; veja a porcentagem

O brother foi o quinto eliminado em paredão acirrado com Ricardo; agora restam 16 participantes no reality.

Cristian é foi quem saiu do BBB 23. O empresário recebeu 48,32% dos votos em uma disputa contra Ricardo (40,39%) e Fred (11,29%), que seguem no jogo. O biomédico caiu na berlinda após ter sido indicado pelo líder Cezar, com quem teve uma rivalidade ao longo do programa.

O que Cristian fez no BBB 23?

Cristian foi quem saiu do BBB 23

O jogo chegou ao fim para Cristian no paredão desta semana. O brother é mais um participante do grupo Pipoca que deixa a competição, sendo o quinto anônimo a deixar o confinamento consecutivamente.

O empresário foi um dos mais polêmicos do programa. O gaúcho começou o programa jogando junto ao quarto fundo do mar, mas logo começou a falar para outros brothers que não se sentia confortável com os companheiros de jogo. Foi então que ele começou a se aproximar de Bruna Griphao e Paula, do grupo Deserto.

No entanto, chegou aos ouvidos das meninas que o empresário só teria se aproximado delas para conseguir informações sobre o grupo rival. Desde então, ele foi apontado como traíra por ambos os grupos e acabou ficando isolado no jogo. Nos últimos dias, Cristian foi alvo de toda a casa e levou o maioria dos votos da casa.

Quem já foi eliminado do BBB 23?

O BBB 23 já eliminou cinco brothers do confinamento. Também houve uma desistência de Bruno Gaga na quarta semana do reality show.

1º paredão: Marília, do grupo Pipoca, foi quem saiu do BBB 23 com 52,70% dos votos. A maquiadora passou dois dias no quarto secreto ao lado de Fred Nicácio, mas o brother foi escolhido para permanecer na casa.

2º paredão: Gabriel, outro membro do grupo Pipoca, foi eliminado com 53,3% dos votos. O modelo levou a maioria dos votos em uma disputa contra Cezar e Domitila.

3º paredão: Tina deixou a competição na terceira semana. A analista de marketing digital foi eliminada com 54,12% dos votos contra Cezar Black e Gabriel Santana.

4º paredão: Paula foi a quarta eliminada da temporada, com 72,4% dos votos, a maior rejeição da temporada. Ela disputou a permanência na casa com Amanda, Mc Guimê e Bruno.

Desistência: Bruno deixou a casa mais vigiada do Brasil após apertar o botão da desistência. O brother afirmou que não estava conseguindo ser ele mesmo no jogo e que estava com saudades da família.

Agenda do eliminado

O brother eliminado no quinto paredão do BBB 23 participa de algumas entrevistas no próximo dia para falar sobre seus principais momentos na competição e o que ela acha que pode ter contribuído para sua eliminação no jogo.

Após o fim do programa ao vivo na Globo, o eliminado participa do Bate-Papo BBB com Vivian Amarim e Patrícia Ramos, transmitido gratuitamente pelo Gshow e Globoplay. Para assistir, é necessário ter uma conta Globo.com.

Na quarta-feira, 21, quem deixar a casa participa de um café da manhã com Ana Maria Braga, a partir das 10h35, horário de Brasília. À noite, a partir das 20h, ele estará no programa BBB - A Eliminação, do Multishow, com Ana Clara e Bruno de Luca.

Enquanto isso, a dinâmica segue na casa mais vigiada do Brasil. Um novo ciclo começa na quinta-feira com Prova do Líder, Prova do Anjo, festa, formação de paredão, jogo da discórdia e uma nova eliminação na terça.

