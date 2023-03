Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Fred no BBB 23

Gustavo foi eliminado do Big Brother Brasil neste sábado, 25 de fevereiro, com 71% dos votos, após uma votação acirrada. Leia a íntegra do discurso de eliminação BBB 23 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída do brother.

Discurso de eliminação BBB 23 Fred completo

Para anunciar que Fred foi eliminado do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt disse que o paredão entre ele e Domitila era uma demonstração da rivalidade entre os dois - e que marcou a edição.

Leia a íntegra do discurso da eliminação de Fred do BBB 23:

Com 50,23% dos votos, Fred é o 10º eliminado do #BBB23. Domitila Barros recebeu 48,69% dos votos e Gabriel Santana obteve 1,08%. #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/aI1FWot8dM — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2023

Quem ainda está no BBB?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother conta com 15 participantes. Veja a lista completa de quem ainda estão no BBB 23 divididos entre Pipoca e Camarote:

PIPOCA: Cezar, Ricardo, Sarah e Amanda.

CAMAROTE: Aline, Bruna Griphao, Domitila Barros, Marvvila e Gabriel Santana

