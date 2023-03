Quem saiu hoje do BBB 23? Fred é o 10º eliminado; veja porcentagem

Quem saiu hoje do BBB 23 foi Fred, com 50,23% dos votos. O influenciador digital foi eliminado em uma disputa contra Domitila Barros (48,69%) e Gabriel Santana (1,08%), quem seguem no jogo. O jornalista ainda concorre a repescagem e vai direto para a Casa do Reencontro com os outros eliminados da atual temporada.

Quem saiu hoje do BBB 23 hoje?

Fred, 33, deixou a casa mais vigiada do Brasil no 10º paredão da temporada. Essa foi a segunda vez que enfrentou a votação popular, mas agora não conseguiu convencer o público de que merecia permanecer no jogo.

O influenciador digital, que entrou no confinamento como um dos queridinhos, não conseguiu segurar o favoritismo. O membro do canal Desimpedidos recebeu muitas críticas no começo do jogo por não se movimentar muito e até recebeu o apelido de 'planta'. Posteriormente, ele brigou com um de seus grandes aliados, Ricardo 'Alface', e rompeu com o amizade - os dois também começaram a trocar ofensas no Jogo da Discórdia e votos durante a votação do paredão.

O jornalista engatou um romance com Larissa, eliminada no 9º paredão. Entre seus maiores aliados estavam Bruna Griphao e Cara de Sapato, do antigo grupo do quarto Deserto.

Fred também ganhou um apelido inusitado nas redes sociais. Ele passou a ser chamado de 'Boco Roso', em referência à sua ex-esposa Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa.

O brother ficou conhecido por fazer parte do canal Desimpedidos, especializado em futebol. Ao longo dos últimos anos, ele conheceu astros do esporte e participou de importantes coberturas, como da Copa do Mundo do Catar.

Quem votou em quem no paredão do BBB 23?

O Anjo da semana, Gabriel Santana abriu a berlinda imunizado Sarah Aline. Em seguida, foi a vez de Bruna Griphao, a líder, mandar Domitila Barros mais uma vez. As duas são rivais desde o começo da temporada, e a Miss Alemanha é alvo constante da atriz.

Amanda, que ficou em segundo lugar na Prova do Líder, também teve direito a uma indicação e escolheu Marvvila, alegando que a pagodeira está em uma situação confortável no jogo.

Fred e Gabriel Santana foram os mais votados pela casa. Ambos, junto com Marvvila, disputaram a Prova Bate e Volta, mas a cantora levou a melhor.

Ricardo votou em Fred, mas foi anulado pelo Poder Curinga

Domitila Barros votou em Fred, quem saiu hoje do BBB

Cezar votou em Fred

Marvvila votou em Cezar

Sarah Aline votou em Fred

Gabriel Santana votou em Fred, quem saiu hoje do BBB

Fred votou em Gabriel Santana

Amanda votou em Gabriel Santana

Aline Wirley votou em Gabriel Santana

Dinâmica da semana BBB 23

Quarta-feira, 22: Festa da líder Bruna Griphao

Quinta-feira, 23: Prova do Líder + retorno dos dois escolhidos na repescagem

Sexta-feira, 24: festa

Sábado, 25: Prova do Anjo

Domingo, 26: Lá vem paredão de novo