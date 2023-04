Em volta ao Mais Você, Ana Maria enaltece Sarah Aline em entrevista

Participante foi eliminada no 15º paredão, no domingo (16).

Décima quinta eliminada do BBB 23, a psicóloga Sarah Aline foi a convidada do Mais Você desta segunda-feira, 17 de abril. A apresentadora Ana Maria Braga, que havia se afastado do programa devido a uma cirurgia de varizes, não poupo elogios a ex-participante de 25 anos.

Ana Maria, 74 anos, disse que não esperava que Sarah estivesse em seu café da manhã hoje e que torcia pela estadia da sister na casa. "É feio falar isso? Agora não né, está no final do jogo", disse a apresentadora rindo. "Estou feliz de saber disso, honrada, mas ia amar te ver mais para frente", agradeceu Sarah Aline.

Veja como foi a entrevista e aproveite para votar na enquete BBB 23.

Sarah Aline opinou no Mais Você quem será a próxima eliminada

Ana Maria Braga perguntou logo no começo da entrevista com a psicóloga quem será a próxima a sentar com ela para tomar um café. O décimo sexto paredão está em andamento entre Larissa, Domitila e Amanda.

Sarah Aline comentou que ao sair da casa, antes de ter contato com as informações externa, pensava na eliminação de Amanda. Mas aqui fora, ela teve uma nova visão do jogo e acha que a loira vai se manter na casa. "Hoje eu entendo que o jogo está numa circunstância muito diferente do que a gente estava vendo lá dentro. Então não acho que vai ser a Amanda, torço que não seja a Domitila. Sinto que a força da Domitila ainda vai fazer ela ficar um pouco mais lá, então acho que a Larissa vai tomar café da manha com você nos próximos dias", opinou.

Ao ser questionada sobre quem devia já ter saído do jogo, Sarah Aline citou mais uma vez Amanda. Ela disse que agora sabe que o público vê a situação diferente, mas que para ela a médica devia ter deixado o jogo.

O favoritismo de Amanda se tornou bem evidente nas redes sociais e os últimos paredões, em que a médica se salvou com folga. No entanto, há quem pense que a loira é planta no jogo. Por isso, Ana Maria Braga, resolveu questionar Sarah Aline sobre qual é o jogo de Amanda, afinal das contas.

"Nas nossas perspectivas [na casa], e não só na nossa opinião, mas também nos discursos que a gente viu do Tadeu, pareceu que o jogo dela demorou para ser visto. (...) O jogo da Amanda foi um jogo que realmente a gente demorou para reconhecer. Sinto que isso aconteceu mais no final do jogo, que não tem mais para onde correr, a gente vota em todo mundo o tempo inteiro, se você não ganha prova vai sim para o paredão. (...) No começo foi mais confuso, agora acho que está se encontrando bem com as meninas [do deserto] nesta reta final", opinou Sarah Aline.

Veja também enquete UOL parcial

Por que Sarah Aline saiu do BBB 23?

Questionada sobre os motivos que levaram a sua eliminação, Sarah Aline listou dois motivos. Um é o temido paredão "dois contra um", que é uma berlinda composto por dois aliados e um adversário, o que faz com que torcidas se juntem e sejam mais fácil eliminar aquele brother que foi parar na berlinda sem um companheiro de time.

O outro motivo, a ex-sister acredita que seja devido a narrativa adotada na reta final da temporada, em que as quatro sobreviventes do quarto deserto, Aline Wirley, Larissa, Bruna Griphao e Amanda, juntaram forças contra o resto da casa.

"Olha, na hora que eu saí ainda estava me questionando muito do motivo: 'o que será que aconteceu?' Porque tinha pessoas comigo no paredão com jogos parecidos, mas também diferentes. Agora, acho que saí por conta de como o jogo está sendo narrado (...) Acho que as pessoas estão gostando de ver, as meninas do deserto construíram uma aliança forte no jogo", comentou Sarah Aline.

Sarah e Alface ficarão juntos fora do BBB 23?

Sarah Aline havia comentado que não queria se envolver com ninguém na casa, mas seu relacionamento com Ricardo Alface começou a ser construído primeiro como amizade e depois a dupla começou um affair na casa. Apesar dos planos iniciais de não fazer casal, a jovem disse que não se arrepende do relacionamento e até mesmo do "eu te amo" que desejou escapar para o brother.

Ela contou que só teve dois relacionamentos sérios de verdade durante sua vida e que a construção no romance com Ricardo Alface foi intensa e genuína. Se o casal vai continuar ou não juntos aqui fora, a sister só comentou: "vamos ver". Ela brincou que o Brasil causou seu divórcio, pois na casa estava "casada" com o biomédico.

O que Sarah Aline vai fazer agora?

Psicóloga e Analista de Diversidade e Inclusão, Sarah Aline disse que não pretende abandonar sua área, mas que agora deseja ampliar sua plataforma de comunicação e tentar conquistar ainda mais resultados, ajudando pessoas negras, mulheres, membros da comunidade LGBTQIA+, idosos, entre outros grupos vulneráveis a conquistarem inclusão social.

"De fato meu trabalho me encanta muito. Saindo hoje do BBB 23 percebo que consigo continuar comunicando esses temas em diversos lugares e não só em nichos. Quero continuar fazendo isso, mas com uma voz mais ampla e novas oportunidades, sem fugir do que já fazia antes. Com certeza vou seguir nessa linha", completou.

Ana Maria Braga mostrou muito carinho pela ex-integrante do time pipoca do Big Brother 2023 e ao final da entrevista revelou que tinha vontade de conhecê-la pessoalmente - já que as entrevistas com os eliminados do BBB 23 no Mais Você são a distância, porque o o programa é gravado em São Paulo e o reality show tem sede no Rio de Janeiro.

Além disso, Ana Maria desejou muita sorte para Sarah Aline e completou: "quero saber muito de você [no futuro], você faz um trabalho lindo".