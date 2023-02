ENQUETE: após suposta agressão, Bruna Griphao deve ser expulsa?

Com briga, Bruna Griphao acabou acertando Amanda - Foto: TV Globo/divulgação

Briga na tarde dessa segunda-feira no BBB 23 movimentou a casa

Na tarde dessa segunda-feira, 27, uma nova polêmica no BBB 23 tomou conta das redes sociais, e dessa vez envolve Bruna Griphao. A atriz discutia com Ricardo Alface após uma dinâmica do patrocinador quando, sem querer, deu um tapa na cara de Amanda.

No vídeo divulgado pela TV Globo é possível acompanhar a briga desde o início. A atriz e Ricardo começam a se alfinetar por causa do celular da casa, e então Bruna diz que o colega é mal educado e precisa se tratar. Ricardo responde a fala da sister: "Preciso me tratar não... Você é muito desbocada, viu. Você que precisa fazer um tratamento".

A partir daí, Bruna vai até Ricardo e mostrar estar furiosa com o colega de confinamento. Guimê tenta afastar a sister, que continua trocando farpas com "Alface".

Quando Larissa tenta retirar a amiga do confronto, Bruna Griphao tira o braço e acaba acertando em cheio o rosto de Amanda. A médica ficou com a marca da agressão, mas em seguida disse que a situação foi um acidente.

A cotovelada em Amanda dividiu opiniões dentro e fora da casa, mas qual é a sua? Vote na enquete BBB 23: Bruna deve ser expulsa?

Assista ao vídeo:

Pra quem não viu. Essa é a agressão. Uma cotovelada na cara da Amanda. pic.twitter.com/nzSUkt41jx — Iago Orsolon (@IagOrsolon) February 27, 2023

