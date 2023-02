Atriz esbarrou no rosto de Amanda durante ação patrocinada; câmeras do pay-per-view foram cortadas

Agressão no BBB 23? Entenda o que aconteceu com Bruna, Amanda e Ricardo

A manhã desta segunda-feira, 27, foi marcada por mais uma briga entre os brothers do quarto Deserto e levantou dúvidas se houve agressão no BBB 23. A treta começou entre Bruna Griphao e Ricardo, que discutiram em razão do uso do celular da casa. Enquanto gesticulava, a atriz acertou o rosto de Amanda, o que fez com Key Alves e Fred Nicácio pedissem a expulsão da loira.

Teve agressão no BBB 23?

Enquanto participavam de uma ação de uma marca de sabonetes, Ricardo pegou o celular disponibilizado para os brothers para fazer um vídeo seu lavando o rosto. Key Alves, que já tinha lavado o rosto, pediu o aparelho emprestado para o biomédico pois queria apenas tirar uma foto.

Outros brothers, como Bruna Griphao, também já tinham lavado o rosto e fizeram o mesmo pedido para Ricardo, que emprestou o aparelho mas não gostou da atitude dos colegas. A atriz, que viu a chateação do biomédico, falou que não iria responder o brother para não xingá-lo.

Ricardo ouviu a fala de Bruna e os dois começaram a discutir, com a atriz dizendo que o biomédico "precisava se tratar". Enquanto gesticulava, a loira esbarrou acidentalmente no rosto de Amanda, mas a situação causou dúvidas se houve agressão no BBB 23 - as câmeras foram cortadas e o momento não foi exibido para os internautas. O que circula na web são os relatos dos participantes.

Fred Nicácio e Key Alves, do grupo rival, pediram a expulsão da loira. "Isso não é agressão?", questionou o médico. "O Tadeu deu um alerta sobre o 'after dos cria', que era uma brincadeira. Isso não é agressão? Ela é muito agressiva!", continuou a jogadora de vôlei.

Já para Ricardo e Mc Guimê, o médico e a atleta estão sendo maldosos ao acusarem Bruna de agressão no BBB 23. "Ela fez assim e pegou na cara. Olha como é a maldade do povo... o Fred Nicácio já começou a falar 'ai, isso é agressão'", disse o biomédico.

A Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto. Mais detalhes devem ser mostrados na edição desta segunda-feira, sob o comando de Tadeu Schmidt.

