Enquete BBB 23 UOL ATUALIZADA AGORA: porcentagem hoje de quem sai

Hoje, terça, 21 de março, será o último dia no confinamento do Big Brother para um dos três emparedados da semana, Domitila, Fred e Gabriel Santana. A enquete BBB 23 UOL atualizada já mostra quem tem as maiores chances de deixar o programa neste 10º paredão.

Quem vai sair do BBB 23 hoje no 10º paredão?

Fred tem o pior percentual na enquete BBB 23 UOL e é apontado como o provável eliminado do 10º paredão da edição. O ex-marido de Boca Rosa assume a liderança com folga e soma 59,04% dos mais de 76 mil votos computados até agora, às 08h00 de hoje (21).

Domitila fica em segundo lugar, mas se distancia bastante do adversário, conquistando 31,82% de chances de sair do jogo. Gabriel Santana é quem fica tranquilo nesta berlinda e apresenta pouca possibilidade de eliminação, somando apenas 9,14% da rejeição da berlinda.

O eliminado de hoje terá uma chance de voltar ao jogo, pois será levado após o resultado do paredão direto para a casa do reencontro, em que estarão também confinados os outros eliminados do BBB 23 para a repescagem. Dois deles retornarão ao programa na quinta-feira.

Vote na enquete BBB 23 do DCI e confira a porcentagem em tempo real:

Quem é o favorito a ganhar o BBB 23 na enquete BBB 23 UOL?

Outra enquete BBB 23 UOL badalada é a sobre quem vai vencer o reality show. A votação está no ar desde a expulsão de Guimê e Sapato e agora Domitila é quem ocupa o primeiro lugar. A sister tem 31,75% dos mais de 14 mil votos somados.

Bruna está na segunda colocação, com 20,62%. Aline Wirley é a terceira colocada e aparece com 11,21% do favoritismo. No quarto lugar vem Ricardo Alface com 10,79% e Cezar Black fecha o Top 5 com 9,76% da preferência.

Em seguida, aparecem Amanda com 9,14%, Marvvila com 2,06%, Sarah Aline com 1,85%, Gabriel Santana com 1,67% e em último Fred com 1,15%.

Até que horas pode votar hoje no Gshow?

A votação oficial do BBB 23 ocorre durante todo o tempo no Gshow e você pode votar lá até o programa ao vivo de hoje, que está marcado para ir ao ar hoje entre 22h30 e 23h55. A enquete é geralmente encerrada no último bloco do reality show, pouco antes do discurso de eliminação de Tadeu Schmidt.

Como votar no Gshow

1 - Para começar, é necessário acessar o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e criar o seu cadastro caso ainda não tenha um. Para isso, você deve ir ao menu lateral esquerdo do site e clicar no final dele, em "faça login ou cadastre-se de graça". Depois, clique em "cadastre-se";

2 - Você será redirecionado para um formulário em que terá que preencher com seus dados pessoais: nome completo, data de nascimento, e-mail e senha que usará no site;

3 - Após criar sua nova conta, você deve seguir para a página do BBB 23. Você pode encontra-la pelo menu da lateral esquerda - o mesmo que usou para fazer o cadastro - ou seguir direto para a página no endereço https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

4 - A enquete oficial de eliminação do Big Brother Brasil estará no começo da página, é só clicar nela. Quando abrir, você verá a pergunta "Quem você quer eliminar do BBB 23" e os rostos e nomes dos emparedados. Clique em quem deseja eliminar entre Fred, Domitila e Gabriel;

5 - Depois, será necessário confirmar o seu voto selecionando a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Você receberá uma mensagem que informa que o seu voto foi computado;

6 - Agora, é só apertar "votar novamente" se desejar votar mais vezes. Pode ficar tranquilo, pois não há limite de votos no Gshow seja por conta e nem por IP.