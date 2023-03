Repescagem do BBB 23: parcial já aponta quem volta para o jogo

Repescagem do BBB 23 ocorrerá nesta semana e tem Fred Nicácio e Key Alves como líderes na votação do UOL - Foto: Reprodução/Globo

A repescagem do BBB 23 está confirmada e será esta semana! Para a sorte dos eliminados, dois deles terão a chance de retornar ao confinamento da TV Globo e voltar à luta pelo prêmio que já ultrapassa os R$ 2 milhões. E a parcial da enquete UOL já indica de qual lado o público está nesta briga.

Veja a parcial de quem sai do BBB 23

Quem vai voltar para BBB 23?

Fred Nicácio e Key Alves são os mais votados na parcial do UOL até agora sobre quem deve vencer a repescagem do BBB 23. O médico tem 25% da preferência dos mais de 9500 votos e a jogadora de vôlei está com 21,64% do favoritismo.

O brother foi eliminado no sétimo paredão da temporada, berlinda que competiu contra Cara de Sapato, um de seus grandes rivais no jogo, e Cezar Black. A sister se despediu do jogo na semana seguinte, em um paredão contra as aliadas Sarah Aline e Domitila Barros.

Quem aparece nas demais posições da enquete do UOL são Tina, que tem 14,03% dos votos, a recém-eliminada Larissa, com 11,63%, Gustavo Cowboy com 7,95%, a primeira eliminada Marília com 6,23% das chances, Gabriel com 5,76%, Cristian com 4,67% e Paula fica em último, com apenas 3,08% dos votos.

Bruno Gaga não participa da votação porque desistiu do jogo. Guimê e Cara de Sapato também estão de fora por terem sido expulsos do programa na última semana.

Quem merece voltar na repescagem do BBB 23? Vote na enquete do DCI!

Quando a votação da repescagem do BBB 23 começa no Gshow?

A votação oficial da repescagem do BBB 23 no Gshow só irá começar no final da noite de terça-feira (21), depois que alguém entre Fred, Domitila e Gabriel Santana for eliminado no décimo paredão.

Esse brother ou sister que deixar o confinamento vai se mudar para a "casa do reencontro", em que já estarão os demais eliminados. Durante dois dias o público irá votar em quem deve voltar e no final desta votação, dois retornará ao jogo.

Como votar - Gshow

Para votar e ajudar dois participantes a retornarem no jogo será necessário votar no Gshow, que exige que você tenha um cadastro no site para isso. Por enquanto, a enquete ainda não está liberada, mas você já pode criar seu cadastro para deixar tudo pronta para quando a votação abrir.

1 - Você deve acessar o site do Gshow e então clicar em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Depois aperte "cadastre-se";

2 - Em seguida, você terá que informar seu nome completo, data de nascimento, e-mail e senha que usará no site. Confirme com a seleção da caixinha dos termos de uso e política de privacidade e depois termine em "cadastrar";

3 - Quando a votação da repescagem do BBB 23 estiver aberta, entre na página oficial do reality show no Gshow e clique na enquete. Os votos serão a favor, então clique naquele participante que quer de volta na casa!

4 - Passe pela verificação de robôs com a caixinha "sou humano" e depois espere pela confirmação do voto. Repita o passo a passo quantas vezes quiser! Não há limite por conta ou IP no site.

Como está a votação do BBB 23 no 10º paredão AGORA ATUALIZADA

Quando os repescados voltam para a casa?

Os participantes que vencerem a dinâmica vão pisar novamente na casa a partir de quinta-feira (23), segundo o que informou o apresentador Tadeu Schmidt. Foi revelado que a dupla que voltará ao jogo não participará da prova do líder, nem da prova do anjo e não terá imunidade.