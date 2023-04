ENQUETE BBB 23: votação quem sai entre Aline, Bruna e Larissa

Vote na enquete do BBB 23 e opine sobre quem deve ser o próximo eliminado do maior reality show da TV brasileira.

As desérticas Aline, Bruna e Larissa estão no último paredão da edição, e para continuar no programa elas vão precisar da ajuda do público. Quem deve sair do programa? Vote na enquete BBB 23 e opine sobre quem deve deixar o reality.

Dois deles vão seguir na competição até a final, na terça, dia 25, mas um deles será eliminado na próximo domingo, 23 de abril.

Esse é o último paredão do BBB 23. Amanda já está na final.

Quem está no paredão do BBB 23 - Enquete BBB 23

A enquete BBB 23 oficial da Rede Globo está aberta e o mais votado entre os emparedados deixará o confinamento no próximo domingo, 23 de abril, durante o programa ao vivo.

Votação Gshow

A votação da enquete BBB 22 e votação no Gshow começam na sexta e vai até domingo, 23 de abril de 2023. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a segunda noite de eliminação da edição.

A última eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 23 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Já a A enquete BBB pela eliminação do DCI é um espelho da opinião pública e aponta o provável resultado da votação popular nos canais oficias da Rede Globo.

Programação

Sexta-feira (21/04): Formação do paredão

Sábado (22/04): Dia de festa;

Domingo (23/04): Última eliminação

Sexta-feira (25/04): Final do BBB 23

