ATUALIZADO: quem ainda está na Prova da Finalista BBB 23?

Prova da Finalista segue no ar no BBB 23 - Foto: Reprodução/Rede Globo

A Prova da Finalista segue acontecendo no BBB 23 na manhã desta sexta-feira, 21, com apenas duas participantes. Amanda e Aline Wirley disputam a primeira vaga na final depois da eliminação de Larissa e Bruna Griphao ao longo da madrugada. As três participantes que perderem a competição enfrentam a última berlinda da temporada.

Amanda e Aline Wirley segue na Prova da Finalista

A disputa chega a mais de 10 horas com apenas a ex-Rouge e a médica na competição. A Prova da Finalista segue até que uma delas deixe o disco cair ou desista.

A prova começou no programa ao vivo de ontem, logo depois da eliminação de Ricardo. A dinâmica é bastante parecida com a prova do Quarto Branco, realizada no meio da temporada. As sisters devem permanecer sentadas em uma cadeira giratória e segurar o disco da marca patrocinadora. Há um botão que permite que elas parem de girar por 30 segundos para descansar, mas ele só pode ser usado 15 vezes.

Vence a disputa a sister que sair por último. São usados como critérios de eliminação: se o disco cair, se a participante fizer as necessidades fisiológicas durante a prova e se ela pedir para sair. Não é proibido cochilar, mas corre-se o risco de derrubar o disco.

A jogadora que vencer a competição garante uma vaga na final do Big Brother Brasil, que acontece no próximo dia 25. As três sisters remanescentes disputam o último paredão, que será formado ainda hoje.

Aline Wirley e Amanda estão há mais de 10 horas na Prova da Finalista!⭐ Acompanhe ➡️ https://t.co/cQJo18IndS #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/9eIYLcMv1S — Big Brother Brasil (@bbb) April 21, 2023

Festa do BBB 23 de sábado terá retrospectiva dos finalistas

Quem já saiu da Prova?

Duas sisters já foram eliminadas da Prova do Finalista no BBB 23 ao longo da madrugada.

Larissa

A primeira a deixar a Prova da Finalista foi Larissa, depois de cinco horas de competição. A personal trainer caiu no sono e derrubou o disco, o que causa a eliminação. "Ai, cochilei", disse.

A catarinense ficou bastante abalada e teve uma crise de choro. Ela deixou o local da prova e desejou boa sorte para as amigas.

Bruna Griphao

A segunda a ser eliminada da Prova da Finalista foi Bruna, totalizando sete horas de competição. Assim como a personal trainer, a atriz também deixou o card cair enquanto estava com a cabeça apoiada no encosto.

A sister pediu desculpas para as amigas e para o público, e também desejou boa sorte para as meninas que ficaram.

Quem está no último paredão do BBB 23?

Bruna Griphao e Larissa já estão na última berlinda da temporada. A terceira emparedada será definida quando a Prova da Finalista terminar nesta sexta.

Depois que a vencedora for consagrada durante o programa ao vivo comandado por Tadeu Schmidt, a votação no Gshow será aberta. O público terá até domingo para decidir qual sister do grupo das desérticas deve ficar de fora da final.

A última eliminação da temporada acontece no domingo. Logo depois, o programa abre a votação para escolher quem será a grande campeã e levará para casa o prêmio que já ultrapassou o valor de R$ 2,8 milhões.

A grande final acontece na terça, 25. O último dia de confinamento contará com a presença de todos os eliminados por voto popular e shows de Iza, Mumuzinho, Lauana Prado e Carlinhos Brown.