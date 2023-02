Enquete paredão BBB 23 UOL atualizada agora aponta a saída de Ricardo

Está chegando a hora de conhecer o quinto eliminado do paredão BBB 23. Na noite desta terça, 21, Ricardo, Cristian e Fred correm risco de eliminação e um deles deixará o programa. Enquanto o programa não começa, a parcial das enquetes apontam o nome do eliminado.

Ricardo pode ser o eliminado do paredão BBB 23

O cenário está desfavorável para Ricardo. Em consulta realizada às 20h10 desta terça, o biomédico segue isolado na liderança com 52,56% dos da enquete UOL, que soma mais de 173 mil votos. A porcentagem não variou muito ao longo do dia, consolidando a provável eliminação do brother.

Cristian e Fred seguem com porcentagens bastante próximas. O empresário tem 25,45% dos votos, enquanto o influenciador digital soma 21,98%. Ambos devem ganhar uma nova chance de permanecer na competição.

O resultado também permanece o mesmo no DCI. Ricardo tem 52,70% dos votos, enquanto Cristian e Fred somam 28,5% e 18,70% respectivamente. Já são mais de 1 milhão de votos.

Ricardo pode ser eliminado em seu primeiro paredão do BBB 23. O brother, que faz parte do grupo Pipoca, tratou com vários integrantes dentro do confinamento, inclusive com jogadores do grupo do quarto deserto.

Sua maior rivalidade é com Cézar, que ficou ainda mais acentuada nos últimos dias. Os dois já haviam trocado farpas no Jogo da Discórdia, e Alface aproveitou que ganhou o Anjo para colocar o enfermeiro no castigo do monstro, tirando seus privilégios da liderança.

Sem hesitar, Cézar mandou o rival direto para a berlinda. Alface não teve chances de participar da Prova Bate e Volta e agora depende dos votos do público para permanecer na competição.

Como foi formado o paredão?

O quinto paredão da temporada foi formado no último domingo, 19. A dinâmica começou com Ricardo, anjo da semana, que escolheu Mc Guimê para ganhar o colar da imunidade.

Em seguida, foi a vez de Cézar mandar Alface para a berlinda. Na votação da casa, Cristian foi o mais votado entre os colegas.

Fred, emparedado pela prova do líder, puxou Domitila para a votação popular. O influenciador digital, a Miss Alemanha e o empresário disputaram a Prova Bate e Volta, e a ativista social levou a melhor.

Após o fim da disputa, os emparedados tiveram 30 segundos para defender a permanência na casa, como de costume.

Como votar no Gshow?

A votação oficial do paredão BBB 23 ocorre exclusivamente pelo Gshow. O público tem até o programa de hoje para votar em quem deve sair da competição pelo prêmio milionário,

Para participar, acesse o site do Gshow ou baixe o aplicativo para smartphones. Em seguida, acesse a enquete ‘quem você quer eliminar do BBB 23?’ e clique sobre o nome de quem você quer que saia da competição.

Em seguida, basta fazer a validação de segurança clicando em ‘sou humano’ e aguardar o sistema registrar o voto. Para participar de novo, clique em votar novamente.

Que horas começa o BBB 23 hoje?

O BBB 23 hoje começa às 23h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa fica no ar até às 23h50.

A edição das terças é reservada para mostrar os VT’s dos participantes e fazer uma pequena retrospetiva da semana. Também é exibido o quadro CAT BBB com Dani Calabresa e as animações de Rafaella Tuma.

A eliminação só ocorre no final do programa ao vivo. Após o anúncio de quem sai, o mais votado pelo público participa de uma série de entrevistas na Globo e no Multishow.

Além do Bate-Papo BBB, o eliminado também toma um café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você e participa do BBB - A Eliminação às 20h.

Quem vai ser eliminado BBB 23: porcentagem atualizada 5º paredão hoje