Quem vai ser eliminado BBB 23: porcentagem atualizada 5º paredão hoje

A quinta eliminação do BBB 23 ocorre nesta terça-feira, 21. A porcentagem das enquetes UOL e DCI já aponta quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil entre Cristian, Fred e Ricardo, os emparedados da vez. Um deles está com uma ampla vantagem de intenção de votos.

Qual a porcentagem da enquete UOL?

Ricardo é quem deve deixar o programa hoje, de acordo com a enquete UOL. Às 09h desta terça, o biomédico estava na liderança com 54,71% dos votos dos mais de 141 mil de votos, bem a frente de seus adversários. O biomédico caiu na berlinda após ser indicado por Cezar, líder da semana.

Cristian e Fred estão em segundo e terceiro lugar respectivamente. O empresário tem 22,88% dos votos, enquanto o influenciador digital soma 22,45%. Nas últimas horas, o gaúcho recebeu mais votos e assumiu a segunda posição, depois de passar o primeiro dia de votação em último lugar.

ENQUETE BBB 23 do DCI

O resultado é bastante parecido na enquete BBB 23 do DCI. 'Alface' lidera a porcentagem de intenção de votos com 51,2%, enquanto Cristian tem 29,5% e Fred 19,3%. Já são mais de 1 milhão de votos na pesquisa.

Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado nesta terça-feira durante o programa ao vivo comandado por Tadeu Schmidt.

Enquanto isso, o público segue votando na enquete oficial do Gshow. A votação segue aberta até a noite de hoje e será encerrada poucos minutos antes do anúncio do nome do eliminado e porcentagem.

O paredão foi formado no último domingo, 19. A dinâmica começou com o Anjo Ricardo, que escolheu Mc Guimê para receber o colar da imunidade. Em seguida, Cezar indicou 'Alface' para a berlinda. Cristian foi o mais votado da casa, enquanto Fred, emparedado pela Prova do Líder, teve direito a um contragolpe e escolheu Domitila. A Miss Alemanha levou a melhor na Prova Bate e Volta e escapou da votação popular.

Que horas começa o BBB 23 hoje?

O BBB 23 começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa fica no ar por 1h25 e será encerrado às 23h50.

A edição mostrará os principais acontecimentos da casa nas últimas horas após o Jogo da Discórdia e o recado de Tadeu Schmidt sobre intolerância religiosa.

O programa de terça também é reservado para a exibição dos quadros de humor, incluindo o CAT BBB com Dani Calabresa e as animações de Rafaella Tuma, além da tradicional vinheta ao som de Paulo Ricardo.

A eliminação ocorre apenas nos minutos finais do programa. Logo após o fim da edição na Globo, o brother que deixar o confinamento participa do Bate-Papo BBB com Vivian Amorim e Patrícia Ramos exibido no Globoplay e Gshow gratuitamente.

Na quarta-feira, 21,o eliminado toma um café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você. À noite, a partir das 20h, ele estará no programa BBB - A Eliminação com Bruno de Luca e Ana Clara Lima no Multishow. A agenda de entrevistas é encerrada com a participação no Domingão do Huck.