Festa do BBB 23 na sexta vai ter show de Skank

Primeira festa do BBB 23 foi com a Anitta - Foto: Globoplay/reprodução

Para encerrar a semana tensa do BBB 23, o big boss está preparando uma festa com show do Skank para os 21 participantes do reality. Na próxima sexta-feira, dia 27, a banda sobe ao palco do programa cantando sucessos que marcaram época em todo o Brasil.

>> Enquete BBB 23 + votação: Fred ou Marília, quem deve sair?

Como vai ser a próxima festa do BBB 23

A banda Skank é a atração da festa do BBB 23 na sexta, pós quarto secreto. A banda já esteve no BBB outras duas vezes, nas edições 2 e 9, e agora retorna em clima de despedida, levando ao palco do reality um repertório abrangente com músicas conhecidas pelo grande público.

Vocalista da banda, Samuel Rosa fala sobre a participação do Skank na segunda temporada do programa: “Eu lembro que fizemos uma coisa mais intimista, foi gostoso, parecia um acústico. A gente tocou violão e o Haroldo [baterista] levou alguns instrumentos de percussão. Essa foi a primeira vez”. Samuel ainda resgata um fato curioso dessa participação do grupo no BBB: “Eu estava compondo a música ‘Vou Deixar’ e, durante a passagem de som, toquei um trecho da canção. As pessoas que estavam em volta falaram: ‘Que música legal, vai ser hit...’. Curiosamente, no ano seguinte, a canção virou quase que um tema da edição, me lembro que tocou muito no BBB, o que também ajudou a popularizar a música”, observa. De volta em 2009, com banda completa e todos os instrumentos, o grupo teve a oportunidade de apresentar aos participantes a canção “Sutilmente”, feita, na época, em parceria com Nando Reis.

Além da exibição diária na TV Globo, o BBB pode ser visto 24 horas por dia no Globoplay, que conta com 11 câmeras ao vivo, um mosaico com sinais simultâneos, dispõe do programa na íntegra, edições do ‘Click BBB’ e o ‘Bate-papo BBB’.

O Skank vai acabar?

O Skank vai se despedir dos palcos e deve realizar seu último show em março de 2023, após três décadas de histórias e sucessos.

A última apresentação será no palco do Mineirão, em Belo Horizonte.

A banda coleciona sucessos, como "Dois Rios", "Resposta", "É Uma Partida de Futebol", "Vamos Fugir" e "Vou Deixar".

O grupo é composto por Samuel Rosa, guitarra e voz, Lelo Zanetti no baixo, Henrique Portugal, teclados e Haroldo Ferretti na bateria.