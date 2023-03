Guimê traiu Lexa? Veja o que aconteceu na festa

A festa do líder na madrugada desta quinta (16) no BBB 23 foi marcada por polêmica, entre elas a atitude de MC Guimê com a mexicana Dania Mendez, que estava há menos de 24 na festa. O cantor de 30 anos, que é casado com Lexa desde 2018, foi flagrado passando a mão no corpo da participante e causou revolta em parte do público.

O que Guimê fez no BBB 23?

Em vídeos do BBB 23 que circulam nas redes sociais é possível ver que MC Guimê colocou uma das mãos no bumbum da participante do La Casa de Los Famosos. Em outro momento, o cantor surge acariciando as costas da mexicana.

As imagens logo viralizaram e deixaram o público chocado, levando em consideração que a esposa de Guimê era ativa nas redes sociais em defesa do cantor.

"Guimê tirando foto com a Dania. Complicado, hein?", escreveu o jornalistas Dantas no Twitter.

As imagens logo viralizaram e deixaram o público chocado, levando em consideração que a esposa de Guimê era ativa nas redes sociais em defesa do cantor. "Gente eu tô sem palavras pra criar uma legenda pra esse vídeo do Guimê assediando a Dania… Forças à Lexa.", escreveu um seguidor.

Gente eu tô sem palavras pra criar uma legenda pra esse vídeo do Guimê assediando a Dania… Forças à Lexa. #BBB23 pic.twitter.com/G2lzjcazif — BCharts (@bchartsnet) March 16, 2023

Outro momento que incomodou o público foi durante um papo do MC com Dania, em que o cantor estava de frente com ela. o

Lexa se pronuncia sobre suposta traição

Em uma série de 3 mensagens pelo Twitter, Lexa disse que não está bem após as atitudes do marido no BBB 23 e que iria se afastar das redes sociais.

"Eu sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", declarou a artista.

"Vou descansar, amanhã é um novo dia."', escreveu. "Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui ", finalizou.