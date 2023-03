Dania Mendez: quem é a nova participante do BBB 23

Dania Mendez chegou hoje, quarta-feira, no BBB 23 e passará os próximos dias no confinamento da TV Globo. A famosa de 31 anos de idade promete causar, pois já é conhecida por ter criado muitos barracos nos realities em que participou nos últimos anos e terá uma missão importante no programa brasileiro.

Natural de Jalisco, no México, ela viveu grande parte de sua vida em Hidalgo, mas hoje mora na capital do país, a Cidade do México. Modelo e influenciadora digital, ela tem milhões de seguidores nas redes sociais.

No Instagram, ela tem 3 milhões de fãs. No Tiktok, são mais de 4 milhões de seguidores, além de mais de 42 milhões de curtidas em seus vídeos. E no Facebook ela tem quase meio milhão de seguidores.

Além dos trabalhos nas redes sociais, sua fama vem da participação em dois realities, Acapulco Shore, da MTV, em que esteve em duas temporadas, e o La Casa de Los Famosos 3, em que atualmente compete com outras celebridades.

Inclusive, Dania Mendez continua competindo no La Casa de Los Famosos. A sister foi retirada do confinamento do reality show ontem, terça-feira (14), mas Tadeu Schmidt confirmou que ela retornará para lá após sua passagem pelo BBB 23.

Dania Mendez já teve namorado famoso, o cantor Lorduy do grupo Piso 21, e já apareceu até em videoclipe de parceria da banda com Maluma, a canção Más de la Una.

No La Casa de Los Famosos ela engatou um affair com Arturo Carmona, ator mexicano de 46 anos que esteve no Big Brother VIP (2005) do México, além de aparecer em novelas como Te Dou a Vida (2020), Cuidado com o anjo (2008 - 2009), Triunfo de Amor (2011), entre outras.

O que Dania Mendez vai fazer no BBB 23?

Dania Mendez será responsável pela determinação do poder coringa desta semana. O leilão ocorrerá normalmente na casa e alguém o arrematará, mas na noite de domingo, a visitante terá que decidir se o poder será o voto duplo ou o voto anulado.

Ela então afetará o rumo do décimo paredão do BBB 23. Porém, só comunicará disso no momento da votação. A rotina da nova sister será parecida com os demais participantes do programa de Boninho, no entanto, ela não compete pelo prêmio, pois em breve retornará ao La Casa de Los Famosos.

¡Bienvenida, Dania Mendez! A visitante que veio diretamente do 'La Casa dos Famosos chegou no #BBB23! 🤩 #RedeBBB pic.twitter.com/Q1v8rrdmq5 — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023

Como assistir a entrada de Dania Mendez no BBB 23

A chegada de Dania Mendez será exibida na edição desta quarta, a partir das 22h25 (horário de Brasília), para quem perdeu a entrada da sister na casa ao vivo.

Para ver a mexicana durante 24 horas por dia, é necessário ter uma conta paga do Globoplay para ter acesso ao pay-per-view. É só acessar o site (https://globoplay.globo.com/), criar uma conta e fazer o pagamento de um dos planos. Com seu login e senha em mãos, acesse a plataforma streaming e clique na aba "agora na TV" na parte superior e depois em 'BBB 23'.