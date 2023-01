Prova do Anjo será a primeira do BBB 23 - FOTO: TV GLOBO

Horário da prova do anjo no BBB 23 hoje: que horas começa a 1ª disputa

A prova do anjo é uma das principais dinâmicas do reality show e uma semana de muita insegurança, o colar da imunidade é o que a maioria deseja. Os vencedores terão papel direto na formação de paredão de domingo, e também nas intrigas que podem surgir na casa mais vigiada do Brasil. Veja que horas começa a disputa no BBB 23, que hoje será em duplas.

Que horas começa a prova do anjo?

A prova do anjo do BBB 23 neste sábado deve começar por volta das 13 horas. Antes da prova do anjo começar, os brothers e sisters devem participar de um sorteio na sala de estar para definir quem terá direito a uma vaga na disputa pelo colar de imunidade, que é dado de presente a um concorrente.

As líderes Bruna Griphao e Larissa não participam da disputa. Elas já escolheram quem vai para o paredão BBB 23.

Além de livrar um participante do paredão que vai ocorrer neste domingo (22), logo após o Fantástico, o anjo terá que castigar dois jogadores com o castigo do monstro e ganhará um almoço especial com convidados. Além de receber um vídeo da família.

Como assistir o BBB 23

Para assistir a primeira prova do anjo do BBB 23 ao vivo é preciso ficar ligado no pay-per-view, já que a disputa acontece fora da programação ao vivo da emissora.

Para acompanhar, a Globo disponibiliza o reality show 24 horas por dia em duas plataformas. Na TV por assinatura, o Big Brother Brasil está disponível em tempo real com recurso interativo para tornar a sua experiência ainda mais divertida nas principais operadoras de canais por assinatura, como Oi TV, Claro TV, Sky e Net.

O pacote permite acessos a um mosaico de câmeras em uma só tela. É possível também escolher uma das câmeras e deixar em tela cheia. Os valores do pacote sofrem alteração de acordo com cada operadora.

O Globoplay é outra opção com pacotes mensais e anuais. O serviço de streaming da Globo disponibiliza mais de 10 câmeras em que você pode selecionar qual cômodo assistir - inclusive a prova do anjo.