Quem deve ir para o paredão do BBB 23? Veja alvos da 1ª semana

O primeiro paredão do BBB 23 será formado no próximo domingo, 22, e os brothers já começaram a discutir possíveis alvos. Cristian foi bastante citado como opção de voto entre alguns participantes, enquanto Marília recebeu vários emojis negativos no Queridômetro e pode ser alvo dos rivais. Nesta semana, a berlinda será disputada em dupla.

Quem são os alvos do primeiro paredão do BBB 23?

A dupla Cristian e Marvvila são o alvo da casa no primeiro paredão do BBB 23. Paula, Gabriel, Tina, Mc Guimê, Gustavo, Key, Aline, Bruno, Cara de Sapato e Amanda concordaram que a primeira opção de voto é no gaúcho.

A jogadora de vôlei afirmou que sua justificativa é o jeito que ele tratou Marvvila, sua dupla, e que não conversa com ele. A ex-Rouge também disse que não tem nenhum papo com o rapaz. "Eles passaram e olharam com uma cara pra gente..." disse Bruno. "Eu e ele, nós entramos na casa e não bateu. Na verdade, já não tinha batido, aí aconteceu esse negócio na cozinha..." contou o fazendeiro.

Tina também deu sua opinião sobre a dupla, dizendo que Marvvila é "good vibes" mas Cristian é estrategista. Ela disse que o rapaz é "maria vai com as outras": "Tem benefício nesse quarto, fechou com a gente. 'Ah não, tô me sentindo ameaçado', voltou lá pro outro quarto".

Cristian e Marvvila estão de fora da Prova do Líder pois foram a segunda dupla eliminada da prova de imunidade, assim como Guimê e Tina que também não participam da disputa. Ou seja, se não ganharem o Anjo, eles têm grandes chances de estarem no primeiro paredão do BBB 23.

Durante o jogo da discórdia, o empresário e a cantora empataram com Nicácio e Marília como a dupla com menos sintonia entre os demais brothers. Já na manhã desta quarta-feira, 18, Cristian recebeu treze emojis negativos no Queridômetro, enquanto Marília somou oito. 'Cobra', 'planta' e 'vômito' estão entre as figuras recebidas por eles.

Gustavo, Key, Bruno, Aline, Amanda, Sapato, Gabriel e Paula estão de acordo em votar no Cristian, já que o moço do topete não interage muito com a galera. #BBB23 pic.twitter.com/Qyy00pqTOb — Dantas (@Dantinhas) January 17, 2023

Como será formado a votação?

O paredão do BBB 23 será formado no próximo domingo, 22, e terá duas etapas. Nesta primeira semana, os brothers vão disputar a berlinda em duplas - cada par deve votar em outro no confessionário. Haverá também a indicação do líder, como de costume.

O público escolherá uma dupla para sair da casa, mas eles ainda não serão eliminados. Os dois permanecerão no Quarto Secreto enquanto uma nova votação é aberta para a audiência. Um deles voltará para o jogo e o outro deixará a competição de fato.

"O Paredão vai ser em duas etapas. Na primeira etapa, na nossa tradicional terça-feira, vocês vão tirar uma dupla da casa, mas essa dupla não vai embora imediatamente: ela vai pro Quarto Secreto, onde começa a segunda etapa. A gente vai abrir uma nova votação e aí sim vocês vão eliminar definitivamente uma pessoa. A outra pessoa da dupla volta para o BBB 23", explicou o apresentador Tadeu Schmidt. Mais detalhes da dinâmica serão explicados na quinta-feira, dia da Prova do Líder.

Além da Prova de Imunidade, os brothers ainda vão disputar a liderança na quinta e a Prova do Anjo no sábado. Na segunda-feira, um dia antes da "eliminação", haverá um novo Jogo da Discórdia.

O BBB 23 vai ao ar diariamente na Globo na faixa das 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. Aos domingos, o programa começa cerca de meia hora mais tarde devido ao Fantástico.