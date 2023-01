O assunto BBB 23 foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter - Foto: reprodução

Melhores memes do BBB 23: um resumão da estreia do reality

O BBB 23 começou com tudo e nas redes sociais não se fala em outra coisa. Já tem casal sendo shippando, fofoca de vida pessoal e zoeira com visual. Vem ver o que virou meme do BBB 23 na estreia da nova temporada.

Como assistir o BBB 23 ao vivo

Memes do BBB 23

Reunimos os memes mais comentados nas redes sociais na estreia do BBB 23.

1 - Key e Gustavo já são shippados como casal. Os dois entraram como dupla, conforme votação do público, e a web vê um possível romance entre os dois. Concordam?

🚨AGORA: O emoji desse casal será uma ⛺️, para representar eles acampando nos quartéis #BBB23 pic.twitter.com/moafKYA1cw — CHOQUEI (@choquei) January 17, 2023

2 - Até os dentes dos participantes com lentes de contatos viraram meme. Para comparar, o público resgatou uma imagem de Ross, personagem de Friends. Icônico!

os dentes de todo mundo bem assim passo mal kkkkkk #BBB23 pic.twitter.com/QbUZ0qEPwA — rod #BBB23 (@rodolpho) January 17, 2023

3 - Com a auto-estima lá em cima, Cristian disparou que tem um "topete invejável". A web, claro, não deixou passar.

4 - O eterno Renato de Pantanal parece ter reagido e chegou na casa de cropped.

MN o Gabriel entregando tudo entrando de cropped kkkk #BBB23 pic.twitter.com/zWLZvlmvG6 — wfzvictor (@wfzvictor) January 17, 2023

5 - Gil + Projota = Bruno

Pelo visto não é só Gil 2.0

Kkkkkkkkk, scrr #BBB23 pic.twitter.com/pwOW4qgF52 — Livia (@lcbsanchez__) January 17, 2023

6 - Boa parte do elenco trabalha na área da saúde, então a comparação foi quase inevitável.