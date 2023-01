Passo a passo de como assistir BBB 23 online

Veja como assistir BBB 23 todos os dias, seja com as câmeras exclusivas ou pelo programa diário - Foto: Reprodução/Globo

Uma nova edição começa e com ela a maratona de não sair da frente do pay per view também. Afinal, a todo momento algo de importante para o jogo pode acontecer na casa, então ficar ligado nas câmeras 24 horas do reality show é essencial. Para assistir BBB 23 a todo instante é necessário abrir a carteira, mas quem prefere não gastar nada ainda consegue conferir as cenas mais relevantes do jogo diariamente.

24 horas pela internet - Assistir BBB 23 ao vivo pelo Pay Per View é apenas para assinantes

Para assistir todas as câmeras do BBB 23 a qualquer momento do dia é necessário ter acesso ao Pay Per View do programa. Essa exclusividade é dada aos assinantes da Globoplay, que podem escolher qual câmera vão conferir, rever momentos do confinamento e assistir ao vivo as festas, disputas do anjo, provas de resistência, ações patrocinadas, entre outros eventos que acontecem na casa.

A boa notícia para quem tem interesse em adquirir o serviço é qualquer pacote da Globoplay te dá direito a assistir o conteúdo do BBB 23. Ou seja, mesmo se você pagar pelo mais barato, que libera apenas o catálogo mais simples do streaming, ainda conseguirá conferir tudo 24 horas na casa. Os valores partem dos R$ 19,90 para quem opta pelo plano anual e começa em R$ 24,90 para quem prefere pagar por mês.

Para ter a sua conta por lá, você deve acessar a plataforma (https://globoplay.globo.com/) e seguida clicar em "entrar" e depois em "cadastre-se". Os próximos passos são os seguintes:

1 - Quando estiver na página de cadastro, informe nome completo, e-mail, senha, gênero (você pode selecionar a opção "não quero informar" se não quiser se expor), data de nascimento, país, estado e cidade em que mora;

2 - Depois, você precisa selecionar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" ou não conseguirá terminar o cadastro;

3 - Para finalizar a conta, é só apertar o botão "cadastrar";

4 - Porém, o processo ainda não acabou. Agora você terá que selecionar um plano e pagar pelo serviço. Para isso, vá na vitrine de planos (https://vitrine.globo.com/assine/globoplay), escolha o que melhor se encaixa na sua carteira e assine. O site aceita cartão de crédito e também débito.

5 - Para assistir BBB 23 agora é só abrir a plataforma com o seu login e senha que você criou e selecionar a câmera do reality show que quer conferir. Há uma principal que varia entre os cômodos da casa e também as fixas de cada quarto, banheiro, sala, cozinha, etc.

Planos da Globoplay

Globoplay - R$ 24,90 ao mês

Globoplay - 12x de R$ 19,90 (anual)

Globoplay - 12x de R$ 24,90 (dois anos)

Globoplay + Canais ao vivo - R$ 49,90 ao mês

Globoplay + Canais ao vivo - 12x de R$ 42,90 (anual)

Globoplay + Disney+ - R$ 43,90 ao mês

Globoplay + Disney+ - 12x de R$ 37,90 (anual)

Globoplay + Telecine - R$ 49,90 ao mês

Globoplay + Telecine - 12x de R$ 37,90 (anual)

Globoplay + Lionsgate+ - R$ 35,80 ao mês

Globoplay + Premiere - R$ 69,90 ao mês

Globoplay + Premiere - 12x de R$ 39,90 (anual)

Globoplay + Discovery - R$ 38,90 ao mês

Globoplay + Discovery - 12x de R$ 32,90 (anual)

Globoplay + Canais ao vivo + Disney+ - R$ 69,90 ao mês

Globoplay + Canais ao vivo + Disney+ - 12x R$ 59,90 (anual)

Globoplay + Canais ao vivo + Telecine - R$ 71,90 ao mês

Globoplay + Canais ao vivo + Telecine - 12x de R$ 57,90 (anual)

Globoplay + Canais ao vivo + Premiere - R$ 89,90 ao mês

Globoplay + Canais ao vivo + Telecine - 12x de R$59,90 (anual)

Como assistir de graça online

Caso queira assistir BBB 23 de graça e online, mas sem pagar nada, é só acompanhar o programa diário do reality show, sempre depois da novela Travessia. Você não vai ver as câmeras exclusivas da casa, mas terá todas as informações mais importantes do jogo, além de ver ao vivo a formação de paredão, eliminações, prova do líder, entre outros momentos.

Para isso, só é preciso ter uma conta gratuita na Globoplay e depois assistir o programa ao vivo na TV Globo pela aba "Agora na TV". Esta opção é a melhor para quem está fora de casa durante as exibições e precisa substituir a televisão para acompanhar o programa diário.

Os passos serão bem parecidos de quem assina o serviço, mas não será necessário selecionar nenhum pacote:

1 - Acesse https://globoplay.globo.com/;

2 - Clique em "entrar" e depois em "cadastre-se";

3 - Informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização;

4 - Selecione a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" ou não conseguirá terminar o cadastro;

5 - Finalize com o botão "cadastrar";

6 - Agora com seu login e senha é só abrir a Globoplay e clicar na aba "Agora na TV" e em seguida em "TV Globo".

Novidade: líder terá acesso a câmeras com áudio

Já foi revelado pelo programa que este ano o reality show ganhará uma novidade. Não será apenas o público que terá acesso as câmeras da Globoplay, os líderes também.

Antes, cada líder do reality show podia acompanhar de seu quarto exclusivo os passos dos participantes pelas câmeras espalhadas na casa, mas ele não conseguia ouvir as conversas dos colegas.

Isso mudou na edição de 2023, agora quem for líder terá acesso as câmeras e também microfones dos brothers. Então conseguirá escutar tudo o que for falado pela casa durante seu reinado.

