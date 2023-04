O que Domitila falou da Larissa no BBB 23: como começou a briga

Domitila Barros e Larissa já protagonizaram dezenas de tretas no BBB 23 ao longo do programa. Além de jogarem em grupos rivais, a personal trainer se ofendeu com alguns comentários da ativista social sobre ela depois de assistir as cenas ao ser eliminada. Quando retornou, a professora de educação física trouxe o assunto à tona, acentuando ainda mais a rivalidade entre elas.

Como começou a treta entre Larissa e Domitila?

A briga entre as duas sisters bo BBB 23 começou durante a formação do sexto paredão, quando a personal trainer votou na assistente social, que já era um desafeto de Bruna Griphao. Surpresa, Domitila disse que não esperava o voto de Larissa. "Eu tinha uma outra imagem tão grande da Lari, que eu não estava imaginando aquilo. Eu não tenho raiva dela, eu entendo que ela tinha que salvar o Guimê. Mas me abalou", disse.

O ponto que fez com que as sisters rompessem de fato foi o comentário de Domitila sobre as mensagens no Instagram de Larissa. Enquanto conversava com Cezar Black, a ativista social afirmou que "jogadores de futebol, cantores de funk, cantores de trap e gatinhos do Brasil querem ver a bonitona lá fora, solteira", e que a sister deveria ser eliminada por isso. Em outra situação, a Miss Alemanha chamou Bruna e Larissa de "piriguetes".

Um terceiro comentário sobre Domitila sobre Larissa foi sobre a ansiedade da sister. Enquanto conversava com Sarah Aline, ela mencionou o desejo de que alguns de seus rivais apertassem o botão da desistência e deixassem o jogo.

Entre eles, citou a personal, que havia falado sobre ter palpitações causados pela ansiedade. "A Larissa estava conversando comigo assim que ela está tendo muita palpitação no coração, que agora ela começou a pensar e é muito mais difícil do que ela imaginava", disse.

Domitila pede desculpas para Larissa

Depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil, Larissa assistiu aos vídeos das falas de Domitila e quando voltou ao confinamento, não perdeu a oportunidade de conversar com a ativista social sobre o assunto.

"Você tem razão. Não só por falar isso, por pensar assim, eu realmente diminuí o que vocês têm. Eu disse para ele [Fred]: 'Você realmente é maravilhoso, mas também tem muita gente lá fora. Eu quero que ela curta os directs dela", disse a ativista social.

Larissa afirmou que Domitila defende tanto os direitos das mulheres mas minimizou o que ela sente. "Não faz sentido. Você não falou num sentido de empoderamento, você falou primeiro para alfinetar ele [Fred]", disse a personal.

A Miss Alemanha afirmou que disse no sentido de que Larissa poderia curtir a vida de solteira antes que Fred deixasse o confinamento. "Você entende que você falou de directs, de jogadores, de funkeiros. São homens. Não é nem legal você falar que isso é empoderamento", rebateu a professora.

Por fim, Domitila afirmou que essa não era sua intenção e pediu desculpas à rival. "A minha intenção não foi essa. Se, com essa fala, você se sentiu ofendida, eu peço desculpas. Eu peço desculpas também por essa coisa que você realmente está certa: eu diminuí o relacionamento de vocês", concluiu. Ela também se desculpou pelas falas sobre a ansiedade da sister.

