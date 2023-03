VÍDEO: Paulo Vieira e Gabriel fazem paródia de Chiquititas no BBB 23

O humorista Paulo Vieira 'zerou o game' no big terapia dessa quarta, 29, ao fazer uma paródia de Chiquititas com a participação do ator Gabriel Santana. Para quem não sabe, o eliminado do BBB 23 foi intérprete do Mosca no folhetim infantil.

O artista foi eliminado na terça-feira em paredão contra Bruna Griphao e Aline. Veja a porcentagem,

Com uma versão hilária de "Remexe" de Chiquititas, Paulo Vieira mandou a real sobre a atual edição do Big Brother Brasil que ainda conta com 10 participantes. "Não aguento mais", diz trecho da paródia.

Assista a paródia de Chiquititas de Paulo Vieira e Gabriel

Paulo Vieira convidou Gabriel Santana para fazer "musicoterapia", mas o que ninguém esperava era uma divertida paródia da música-tema de Chiquititas, fazendo piada dos traços mais marcantes de cada integrante do Top 10 do reality. Amanda, Marvvila e Cezar não escaparam da piada.

