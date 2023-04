PARCIAL BBB 23: quem está na frente para sair no 12º paredão

O 12º paredão do BBB 23 tem quatro participantes, Marvvila, Larissa, Domitila Barros e Amanda e uma delas se despede do jogo na noite de terça-feira, 4 de abril. Quem está na frente para sair até o momento é a cantora de pagode, que soma o pior percentual entre as sisters.

Quem está saindo do BBB 23?

Marvvila é quem está na frente para sair, segundo a parcial do UOL. A cantora é a última colocada na votação, que esta semana é para ficar, e por isso corre grandes riscos de deixar o programa da Globo. Ela tem em consulta às 08h00 desta segunda (3) 19,93% dos mais de 54 mil votos somados.

As chances das outras participantes que competem neste 12º paredão são as seguintes: Amanda é a terceira colocada e tem 22,61% da preferência do público. Larissa está um pouco melhor e recebe 26,75% dos votos na segunda colocação.

Quem tem respirado com maior tranquilidade é Domitila Barros, que soma 30,72% dos votos para ficar e lidera a enquete.

Quem está na frente para sair do BBB 23 na enquete do DCI - Acompanhe

Quem está no paredao BBB 23 hoje?

Domitila: a miss Alemanha de 38 anos está em seu sexto paredão e é a recordista das berlindas desta temporada. Ela foi indicada esta semana pela líder Aline Wirley e por isso ficou sem chance de escapar pelo bate e volta. A integrante do grupo camarote é um dos principais alvos do quarto deserto, o que se intensificou com o retorno de Larissa ao jogo.

Larissa: a sister saiu do BBB 23 no nono paredão e retornou pouco depois na repescagem ao lado de Fred Nicácio. Agora a professora de educação física de 24 anos disputa novamente no paredão e tenta se manter no jogo. Ela caiu nesta berlinda devido aos votos da casa, ela empatou com Amanda em 5 votos.

Amanda: a médica de 31 anos de idade está em seu segundo paredão. Ela já caiu na berlinda mais vezes, porém, teve a sorte de se salvar com o bate e volta. Agora, ela compete no 12º paredão da temporada por ter sido uma das mais votadas da casa. Durante a distribuição de imunidades relâmpagos durante a formação, ela salvou Fred Nicácio e Larissa o brother Ricardo Alface.

Marvvila: a cantora de pagode de 23 anos de idade esta em sua primeira berlinda no confinamento. Ela era atualmente a única confinada que nunca havia pisado de fato na disputa, pois venceu três provas bate-volta nas últimas semanas. Agora não tem mais como escapar e ela luta para permanecer no jogo. A sister caiu no 12º paredão ao sobrar na dinâmica Restam Dois.

Gshow - Como votar BBB 23?

A votação é para ficar! Então fique atento para não cometer erros quando chegar na enquete do Gshow para salvar a participante que quer que continue no jogo.

Para isso, será necessário ter uma conta no site oficial do reality show. Você pode ficar tranquilo porque além de simples, o processo é totalmente gratuito.

Por isso, primeiro acesse o Gshow (https://gshow.globo.com/) e depois clique na aba da lateral esquerda para encontrar a opção "faça login ou cadastre-se grátis". Você será redirecionado para um formulário em que informará nome completo, data de nascimento, o seu e-mail e a senha que usará no site.

Para finalizar, será necessário selecionar a caixinha que confirme que você aceita os termos de uso e privacidade do site e depois apertar "cadastrar". Agora que já tem seu login, pode ir até a página do BBB 23 (https://gshow.globo.com/realities/bbb/), que fica naquele mesmo menu da lateral esquerda e clicar na aba do programa.

A enquete BBB 23 oficial irá aparecer logo de cara, clique nela. Vote na participante que quer que continue no jogo e confirme a decisão ao selecionar a caixinha "sou humano" para passar pela verificação de robôs. Por último, aguarde a confirmação e repita o processo se quiser votar mais vezes.