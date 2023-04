Parcial da enquete BBB 23 mostra briga de Bruna e Fred para sair

O décimo terceiro paredão do Big Brother é triplo entre Bruna, Fred e Sarah. No entanto, pelo que mostram as parciais, a verdadeira briga que decidirá o eliminado da vez está entre a atriz e o médico. Quem entre os dois deve sair? A parcial enquete BBB 23 já indica!

Fred Nicácio caiu na berlinda por culpa de Ricardo Alface, que é líder esta semana e indicou o brother direto. Depois, Bruna foi emparedada por conta dos votos da casa. Ela empatou com Sarah e Ricardo precisou decidir quem salvar. Sarah acabou na berlinda devido a dinâmica seguinte, que teve salvamento e também contragolpe.

Votação BBB 23 do UOL

Bruna Griphao é a mais votada até o momento para sair na parcial enquete BBB 23 do UOL. Na consulta realizada às 08h00 desta segunda-feira (10), a sister aparece na frente com 53,28% dos votos.

Fred Nicácio fica com a segunda posição na votação, mas tem uma boa distância da sister. Ele soma 40,37% dos mais de 41 mil votos computados por enquanto, o que contabiliza uma diferença de 12,91% em relação a porcentagem de Bruna no 13º paredão.

Sarah Aline está em vantagem e quase esquecida na lanterna da votação. A sister apresenta poucas chances de deixar o jogo e soma apenas 6,35% no terceiro lugar da parcial enquete BBB 23 do UOL.

Parcial enquete BBB 23 jornal DCI

Após a resolução do paredão entre Bruna, Fred Nicácio e Sarah Aline na terça-feira (11), uma outra berlinda será formada. Ao final do programa de domingo, o apresentador Tadeu Schmidt compartilhou com o público que o ao vivo de terça-feira contará com uma eliminação e logo em seguida terá prova do líder e uma nova formação de paredão.

Gshow - Como faço para votar no BBB 2023?

A votação no Gshow é para sair e você deve ter uma conta no site para que tenha seu voto validado. O site é o único oficial do programa, então é importante votar lá para garantir que o seu desafeto saia da casa no resultado deste décimo terceiro paredão do Big Brother Brasil 2023. Para os curiosos, o aviso é que lá não é possível conferir parciais.

Passo 1: a votação no Gshow exige que você tenha conta no site, então vamos ensinar por onde começar. Acesse o site (https://gshow.globo.com/) e depois clique no menu do canto superior esquerdo para encontrar a página oficial do BBB 23 (https://gshow.globo.com/realities/bbb/);

Passo 2: a enquete BBB 23 estará bem no começo da página, clique nela. O site não deixará você votar, porque pedirá por um login. Se já tiver um, é só colocar o e-mail e senha nos espaços selecionados. Porém, se ainda não tiver login no portal é só clicar em "cadastre-se";

Passo 3: o site pedirá o seu nome completo, data de nascimento, o seu e-mail e a senha que você usará no site. Você deverá finalizar o cadastro selecionando a opção que mostra que você concorda com os termos de uso e depois apertar "cadastra";

Passo 4: pronto, com o login em mãos agora é hora de votar de fato. Volte para a página do Big Brother Brasil 2023 e clique novamente na enquete. Desta vez você conseguirá clicar em Bruna Griphao, Fred Nicácio ou Sarah Aline para votar para eliminar. É só selecionar em seguida "sou humano" da verificação de robôs;

Passo 5: para finalizar é só aguardar a confirmação que seu voto foi computado. Se quiser repetir o processo é só clicar quantas vezes quiser no botão "votar novamente".