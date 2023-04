Quem está na frente para sair do BBB 23 entre Sarah, Bruna e Fred? Veja porcentagens na parcial - Foto: Reprodução/Globo

Resultado do paredão será na terça-feira, 11 de abril.

PARCIAL BBB 23: quem está na frente para sair no 13º paredão

Amanhã, terça-feira, 11 de abril, o público irá descobrir quem será o décimo terceiro eliminado da temporada, Bruna Griphao, Fred Nicácio ou Sarah Aline. Enquanto o resultado oficial não chega, já acompanhamos quem está na frente para sair nas parciais e deve deixar o jogo em breve.

Quem vai sair do BBB 23?

Fred Nicácio é apontado pela parcial do UOL como o próximo eliminada do reality show. Ele é quem está na frente para sair na votação, somando 47,10% dos mais de 90 mil votos contabilizados até às 17h30 desta segunda.

Bruna Griphao é a segundo mais votada com 46,86% dos votos e também tem chances de deixar o jogo e sair do programa sem o prêmio de mais de R$ 2,1 milhões.

Já Sarah Aline respira com bastante alívio na lanterna da parcial da enquete do site. Ela tem apenas 6,04% dos votos por lá e parece longe da eliminação nesta décima terceira berlinda.

Porcentagem BBB em tempo real - Parcial de quem está na frente para sair

Votação Gshow

A votação oficial do BBB 23 está rolando no Gshow e você pode votar agora mesmo! É tudo de graça, a única obrigatoriedade é ter uma conta no site. Veja como é fácil e rápido!

Passo a passo de como votar no Gshow - BBB 23

1 - Acesse https://gshow.globo.com/ e depois clique no menu da aba lateral esquerda, para encontrar a opção "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Em seguida, você vai clicar em "cadastre-se";

2 - Agora é necessário passar algumas poucas informações pessoais, como nome completo, data de aniversário, o seu e-mail e a senha que deseja usar no site. Para finalizar, confirme que concorda com os termos de uso do site e aperte "cadastrar";

3 - Já logado no site, você deve seguir para a página do reality show. Você a encontra no mesmo menu da lateral esquerda ou pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

4 - Clique no participante que quer eliminar do jogo entre Bruna, Fred e Sarah na enquete BBB 23 e depois selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Agora é só aguardar a confirmação do seu voto e repetir o processor se quiser! Esta votação não vai te mostrar quem está na frente para sair, pois não revela parciais.

