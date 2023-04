Que dia o BBB 23 termina? Reta final do Big Brother Brasil

No ar desde janeiro, o Big Brother Brasil já contou diversas emoções e dinâmicas diferentes, mas está cada vez mais próxima de sua grande final. Que dia o BBB 23 termina é o que o público quer saber. A previsão é que o último programa da temporada vá ao ar no dia 25 de abril, uma terça-feira.

A previsão para o BBB 101, programa especial que reúne todos os participantes da temporada para um reencontro, é para o dia 27 de abril, quinta-feira. Geralmente, ele é exibido dois dias após a final.

Prêmio da final do BBB 23

Em sua décima primeira semana, prêmio do BBB 23 já está acumulado em R$ 2.170.000, mas irá crescer ainda mais até o final do programa. Em todas as eliminações da edição, um valor é automaticamente somado ao montante pela marca que patrocina o prêmio, além de contar com uma dinâmica de palpites dos brothers, o que ajuda a engordar o cheque um pouco mais.

Antes do anúncio do eliminado, é realizado um sorteio. Os nomes selecionados na urna opinam sobre quem vai sair na semana. A cada palpite correto, o valor do prêmio aumenta.

Esta é a primeira vez que esta dinâmica é usada no reality show e este já é o maior prêmio da história. Nos últimos dez anos o programa premiava o vencedor com R$ 1,5 milhão. Nas temporadas anteriores, o prêmio já foi de R$ 1 milhão e também R$ 500 mil.

Big Brother Brasil 2023

Apresentador por Tadeu Schmidt, o BBB 23 começou oficialmente no dia 16 de janeiro. Porém, esta temporada acabou ganhando uma dinâmica antes mesmo de seu início. No dia 10 de janeiro, a Casa de Vidro da temporada ganhou vida. Competiram Gabriel, Manoel, Giovanna e Paula por duas vagas na casa, uma para um homem e a outra para uma mulher.

Gabriel e Paula foram os vencedores. Sendo assim, eles entraram no confinamento ao mesmo tempo que os outros integrantes do elenco do BBB 23. A edição começou com um pipoca acorrentado a um camarote. A escolha e quem ficava com quem foi realizada pelo público em uma votação no site oficial antes da estreia da temporada.

Por isso, a primeira semana toda foi jogada em duplas. Depois, os confinados puderam se separar e finalmente darem início ao jogo individual.

O BBB 23 continuou com os quadros C.A.T BBB e Big Terapia, mas adicionou uma novidade, um quadro especial de animação realizado pela ilustradora Rafa Tuma. Além disso, a temporada contou com as mais diversas dinâmicas, como paredão falso, quarto secreto, intercâmbio, votação inversa e até repescagem.

Participantes do BBB 23

Aline Wirley, 41 anos, cantora Amanda, 31 anos, médica Antônio 'Cara de Sapato', 33 anos, lutador de MMA Bruna Griphao, 24 anos, atriz Bruno, 32 anos, atendente de farmácia Cezar Black, 35 anos, enfermeiro Cristian, 32 anos, empresário Domitila Barros, 38 anos, miss e ativista social Fred Desimpedidos, 33 anos, influenciador e jornalista esportivo Fred Nicácio, 36 anos, médico, fisioterapeuta e apresentador Gabriel Santana, 23 anos, ator Gabriel Tavares, 24 anos, modelo Gustavo, 27 anos, empresário Key Alves, 23 anos, jogadora de vôlei Larissa, 24 anos, professora de educação física Marvvila, 23 anos, cantora Marília, 32 anos, maquiadora e influenciadora MC Guimê, 30 anos, cantor Paula, 28 anos, biomédica Ricardo, 30 anos, biomédico Sarah Aline, 25 anos, psicóloga e analista de diversidade Tina, 29 anos, analista de marketing e modelo

Quem já venceu o Big Brother Brasil?

BBB 1: Kleber Bambam foi o primeiro vencedor do Big Brother Brasil, ele levou R$ 500 mil para casa ao receber 62% dos votos do público.

BBB 2: Rodrigo Leonel, mais conhecido como Cowboy, foi o vencedor da segunda edição, com 65% dos votos.

BBB 3: Dhomini Ferreira venceu o terceiro BBB com 51% dos votos do público.

BBB 4: Cida Santos foi a primeira mulher a vencer o Big Brother Brasil. Ela conquistou 69% dos votos na final.

BBB 5: Jean Willys foi o vencedor do BBB 5, com 55% dos votos. Uma das edições mais famosas do programa, a vice-campeã desta temporada foi Grazi Massafera.

BBB 6: Mara Viana venceu o sexto Big Brother com 47% dos votos.

BBB 7: Diego Alemão foi o campeão da sétima edição e recebeu uma das maiores porcentagens da história do programa, 91% dos votos.

BBB 8: Rafinha Ribeiro foi o ganhador da oitava edição, com 50,15% dos votos.

BBB 9: Max Porto esteve em uma final disputada e venceu com 34,85% contra 34,61% de Priscila na segunda posição.

BBB 10: Marcelo Dourado foi o grande vencedor da décima temporada. O Brother recebeu 60% dos votos a seu favor.

BBB 11: Maria Melilo venceu o décimo primeiro Big Brother ao receber 43% dos votos na final.

BBB 12: Fael Cordeiro foi o grande vencedor do BBB 12, com 92% dos votos na final.

BBB 13: Fernanda Keulla venceu o programa em 2013 com 62,79% dos votos.

BBB 14: Vanessa Mesquista conquistou a coroa de campeã ao receber 53% dos votos.

BBB 15: Cézar Lima foi o vencedor do BBB 15 com 65% dos votos.

BBB 16: Munik Nunes venceu a décima sexta edição do Big Brother Brasil. Esta edição contou com uma dinâmica diferente na final e os votos não foram em porcentagem. Ela teve uma pontuação de 6x0.

BBB 17: Emily Araújo ganhou o BBB 17 com 58% dos votos.

BBB 18: Gleici Damasceno foi campeã com 57% dos votos em 2018.

BBB 19: Paula Von Sperling ganhou o BBB de 2019 com 61,09% dos votos.

BBB 20: Thelma Assis venceu o Big 20 com 44,1% dos votos.

BBB 21: Juliette Freire foi a grande campeã do BBB 21 com 90,15% dos votos.

BBB 22: Arthur Aguiar venceu o BBB 22 com 68,96% dos votos.