Parcial da enquete BBB 23 GaúchaZH indica saída de Marvvila

A votação do 12º paredão está a todo vapor! Marvvila, Domitila Barros, Larissa e Amanda competem e a situação não está nada fácil para a cantora de pagode, que é apontada pelas enquetes extraoficiais como a provável eliminada da semana. A parcial da enquete BBB 23 do Gaúcha ZH mostra a sister com o menor número de votos, assim como os sites UOL e DCI.

Quem está mais votado para sair do BBB 23 no GZH

No portal Gaúcha ZH, ou apenas GZH, Marvvila tem apenas 13,8% dos votos e está com dificuldade de se erguer da lanterna da votação. O paredão do BBB 23 desta semana é para ficar, então o importante é tem a maior porcentagem, assim a sister com o menor favoritismo deixará a casa.

Larissa é a segunda menos votada nesta parcial da enquete BBB 23, somando apenas 17,5% dos quase mil votos computados até às 11h00 desta segunda (3).

Amanda e Domitila estão em melhores colocações. A médica tem 27,2% da preferência e a miss aparece na liderança com 41,5%.

#BBB23: quem você quer que fique no programa? Vote na enquete de GZH 👇 — GZH (@gzhdigital) April 3, 2023

Votação da enquete BBB 23 DCI

Quem venceu o bate e volta?

Cezar Black foi o sortudo que escapou do paredão esta semana. O brother tinha caído na berlinda da mesma forma que Marvvila, ao sobrar na dinâmica do Resta Dois. A cantora e o enfermeiro não foram escolhidos para as imunidades relâmpagos que as emparedadas pela casa Larissa e Amanda distribuíram e por isso acabaram na disputa por permanência.

A prova de sorte contava com três etapas. Em cada uma delas era necessário que os brothers encontrassem o logo da marca que patrocinava a disputa. Os quatro chegaram até a última fase, mas Black foi o sortudo e achou o último logotipo antes dos outros, assim se salvando da disputa.

Como votar no BBB 2023?

Para votar neste 12º paredão do BBB 23 é preciso ter uma conta no site do Gshow. O portal é o oficial do reality show e por lá você encontra a única votação oficial e que de fato afeta o jogo. Apesar de mostrarem ao público a opinião popular em relação aos emparedados da semana, a parcial da enquete BBB 23 da Gaúcha ZH, UOL ou DCI não afetam o jogo.

1 - Acesse o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e clique no menu do canto superior esquerdo para encontrar a opção "BBB 23" logo no topo. Você será redirecionado para a página do reality show (https://gshow.globo.com/realities/bbb/);

2 - Você não conseguirá votar porque não tem conta, então clique em "entrar" no canto superior direito e depois em "cadastre-se". Você deve informar nome completo, sua data de nascimento, e-mail e a senha que deseja usar no site. A senha deve ter de 8 a 15 dígitos.

3 - Depois, você irá para a página do BBB 23 e desta vez conseguirá votar. É só clicar na enquete BBB 23 bem no começo da música. Você deve clicar naquela participante que deseja continuar vendo no jogo;

4 - Para concluir o voto é só selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Se quiser repetir o processo, clique em "votar novamente" após receber a mensagem de que seu voto foi computado.

