Votação Gshow BBB 23 para eliminar Fred, Sarah ou Bruna

Fred, Sarah e Bruna no paredão - Foto: divulgação

A votação Gshow do BBB 23 para o 13º paredão já está aberta! Fred, Sarah ou Bruna se enfrentam no 13º paredão da temporada e um deles deixará a competição pelo prêmio milionário na próxima terça, 11. O voto é para quem fica, então qual dos três emparedados deve ficar?

Enquete BBB 23 - Gshow votação

A votação está a todo vapor! A enqueteBBB 23 mostra a parcial.

Como votar no site do Gshow

Dessa vez, o voto é para quem deve ficar e o público pode participar da votação Gshow até a noite de terça, quando o resultado será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo. A contagem de votos é encerrada minutos antes da divulgação do nome do eliminado.

Vale lembrar que o Gshow é o único portal que contabiliza os votos oficialmente para o paredão. Para participar, basta ter um cadastro gratuito Globo.com.

Passo 1: entre no portal do Gshow pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/, que pode ser acessado pelo navegador de seu smartphone ou computador. Também é possível baixar o aplicativo disponível para iOS ou Android.

Passo 2: a enquete da votação Gshow do BBB 23 aparecerá logo na página inicial. Clique em 'quem você quer eliminar do BBB 23' para ser redirecionado;

Passo 3: o sistema irá pedir para que você faça login na sua conta Globo.com ou cadastre-se. Se você já tiver participado de outras votações, basta inserir seu e-mail e senha ou entrar com as contas do Facebook ou Google.

Se não, você terá que fazer um registro. É bastante rápido e fácil, basta inserir os dados solicitados pelo sistema e concordar com os termos de uso.

Passo 4: agora você já está pronto para votar! A página irá te redirecionar de volta para a votação Gshow. Clique no nome do brother que você quer eliminar e faça a validação de segurança.

Depois que o sistema computar o voto, basta clicar em 'votar novamente' para participar de novo.

Leia: Bruna Griphao é acusada de racismo recreativo no BBB 23



Assistir o BBB 23 ao vivo

O BBB 23 vai ao ar diariamente na Globo, na faixa das 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. Aos domingos, o programa começa um pouco mais tarde, depois do Fantástico. A edição mostra os principais acontecimentos da convivência entre os brothers, além das provas e eliminações.

Também é possível acompanhar os brothers 24 horas por dia através do pay-per-view do Globoplay. Para isso, é necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma - os valores começam em R$ 24,90 para pagamentos mensais.

Para assistir ou adquirir um dos planos, acesse o Globoplay em em seu navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone. O sistema também pede que você se cadastre na plataforma, inserindo dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e cidade de residência. Também é necessário criar uma senha e inserir uma forma de pagamento.

Em seguida, retorne para a página inicial, clique na aba BBB e escolha qual câmera você quer assistir. Os assinantes podem optar por ver a área externa, cozinha, quartos, sala, piscina e confessionário.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil