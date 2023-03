Parcial da enquete UOL AGORA: quem ganha a repescagem do BBB 23 hoje

Falta pouco para o público conferir o resultado da votação da repescagem do BBB 23. A votação só tem mais algumas horas no ar e será encerrada durante o ao vivo desta quinta (23). Enquanto aguardamos pelo anúncio do apresentador Tadeu Schmidt, a parcial da enquete UOL e também a votação do DCI indicam quem tem mais chance de retornar ao jogo entre os nove eliminados.

Como está a parcial da enquete UOL ATUALIZADA?

Key Alves e Larissa estão com as melhores colocações na parcial da enquete UOL. Inclusive, as porcentagens das sisters estão bem próximas. Enquanto Key soma 23,72% dos votos, a professora de educação física vem colada nela com 23,52%.

Cristian está em terceiro com 20,76% e também mostra boas chances de retorno. Fred Nicácio já foi líder na parcial da enquete UOL, mas agora caiu para a quarta posição, somando atualmente 20,09%. Quem fecha o Top 5 é Tina, com 4,11%. Dos demais, todos estão abaixos dos 4% da preferência do público.

A parcial da enquete UOL soma até agora, 08h00 desta quinta-feira (23), mais de 129 mil votos. A votação não é oficial, mas serve de espelho da opinião do público e mostra força de cada uma das torcidas na berlinda especial.

A votação do DCI também mostra as chances de cada brother de retornar ao jogo. Você pode votar na enquete, que já passa de 1 milhão de votos, e acompanhar a parcial em tempo real:

Quem é o favorito do BBB 23 até agora?

Outra importante parcial da enquete UOL é a que mostra quem é o favorito entre os particiapntes que ainda estão na casa e logo receberão os repescados como novos colegas de confinamento. Nesta votação, Domitila é a atual primeira colocada, a sister tem 42,29% dos mais de 7 mil votos somados.

Ricardo Alface vem em segundo lugar com 28,70% e Aline Wirley aparece em terceiro com 7,71% da preferência. Bruna Griphao está na quarta posição, com 7,44%, e Cezar Black fecha o Top 5 com 6,01% dos votos.

Brothers já descobriram a repescagem

Entre o público, que sabe daqui de fora tudo o que acontece e ainda vai acontecer no reality show, era esperado surpresa entre os brothers que ainda estão na casa com a entrada dos dois vencedores da repescagem. No entanto, não será assim a revelação da dinâmica, pois os competidores já descobriram sobre a ação.

Na noite de quarta-feira, 22 de março, imagens da casa do reencontro vazaram no telão do quarto do líder e Bruna e Amanda conferiram cenas de Larissa, Tina, Gabriel, Fred Nicácio, entre outros competidores que estão confinados no espaço. A informação logo se espalhou pela casa e virou alvo dos papos entre os participantes.

🚨AGORA: O momento em que Bruna e Amanda conseguem ver a casa do reencontro pelo telão do líder. #BBB23 pic.twitter.com/B00daQvb0B — CHOQUEI (@choquei) March 22, 2023

Como votar no BBB 23 Gshow?

A votação no Gshow para definir quem vence a repescagem do BBB 23 ficará no ar até o programa ao vivo desta quinta-feira, que está marcado para começar às 22h25 e terminar às 23h55. Para votar, é necessário ter uma conta no site.

1 - Acesse o site (https://gshow.globo.com/) e vá em "faça login ou cadastre-se grátis" no menu da lateral esquerda para começar o seu cadastro;

2 - Informe o seu nome completo, data de nascimento, e-mail e senha. Depois finalize o cadastro e siga para a página do BBB 23, que você encontrará no mesmo menu lateral;

3 - Agora, clique na enquete BBB 23 sobre quem deve voltar na repescagem e em seguida clique no brother ou sister que quer de volta ao jogo. Confirme o seu voto passando pela verificação de robôs com a caixinha "sou humano";

4 - Por último, aguarde pela mensagem do site que informa que seu voto foi computado. Você pode votar quantas vezes quiser!