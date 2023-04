Parcial da enquete UOL da tarde mostra votação acirrada no 14º paredão

Resultado da berlinda segue indefinido com brothers quase empatados

A parcial da votação da enquete UOL mostra que o 14º paredão está bastante acirrado entre os três brothers emparedados. Aline Wirley, Amanda e Cezar estão com percentuais próximos e ainda há tempo de acontecer uma reviravolta no resultado, que será anunciado na quinta (13).

A parcial do UOL estava desfavorável para Amanda até às 15h desta quarta, véspera da eliminação. A médica lidera com 36,67% dos votos, apontando uma possível virada no resultado - a loira estava em segundo lugar até poucas horas atrás.

Sendo assim, Cezar passa para a segunda posição com 35,13% dos votos, bem próximo de Amanda. Tudo indica que este será mais um resultado acirrado, decidido voto a voto como tem acontecido nas berlindas desta temporada.

Aline está em terceiro lugar, mas não muito longe dos adversários. A ex-Rouge soma 28,20% dos mais de 75 mil votos da enquete até agora.

A enquete do UOL não interfere no resultado. A votação acontece exclusivamente no Gshow e será encerrada durante o programa de amanhã pelo apresentador Tadeu Schmidt.

UOL

Amanda - 36,67%

Cezar - 35,13%

Aline Wirley - 28,20%

Diário do Nordeste

Aline Wirley - 44,60%

Cezar Black - 42%

Amanda - 13,40%

Gaúcha Zero Hora

Aline Wirley - 41,1%

Cezar - 38,3%

Amanda - 20,6%

Jornal Extra

Cezar - 48,76%

Aline Wirley - 41,68%

Amanda - 9,56%

Aline é a mais rejeitada nas redes sociais

Apesar de estar em terceiro lugar na enquete do UOL, Aline é quem está recebendo mais votos nas enquetes do Twitter, que preferem ver Amanda e Cezar Black no jogo.

Na pesquisa feita pela página do Hugo Gloss, a ex-Rouge lidera com 44,70%, enquanto Cezar soma 39,20%. Amanda está com poucos votos, com apenas 16,10%.

A cantora também é quem deve sair para os seguidores de Chico Barney, colunista e comentarista de televisão. A sister tem 38,50% dos votos na enquete, seguida de Amanda com 25,60% e Cezar com 19,60%.

O resultado também está desfavorável para a cantora na página do Choquei, no qual ela já recebeu 38,50%. Cezar tem 34,40% e Amanda 27,10%.

