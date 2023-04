Na reta final, BBB 23 ativa Semana Turbo com três eliminações

Veja como será a semana turbo do BBB 23 desta reta final do jogo - Foto: Reprodução/Globo

A reta final do Big Brother Brasil está chegando e por isso haverá mais uma semana turbo BBB 23. A dinâmica já foi usada no meio do jogo, lá em fevereiro, e agora retorna mais uma vez para a temporada. O programa já avisou que esta semana terá três eliminações, por isso o público e os brothers devem se preparar para as próximas dinâmicas, que prometem movimentar o jogo.

Como vai ser a dinâmica da semana turbo BBB 23

O primeiro paredão desta semana turbo BBB já está formado. No domingo, 9 de abril, os participantes votaram e fizeram suas movimentações e assim Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline acabaram no décimo terceiro paredão. Ele será concluído na terça-feira (11), quando alguém será eliminado e outro paredão irá se formar.

Segunda-feira - 10/04

Segunda é dia de jogo da discórdia no reality show! A dinâmica da brincadeira de acusações e tretas às vezes é divulgada antes do início do programa pelo site oficial do reality show ou em algum spoiler do diretor geral do programa, Boninho.

O programa ao vivo está marcado para começar às 22h25, segundo a programação oficial do canal, e terminar às 23h45, horário do filme O Dia Do Atentado na Tela Quente.

Terça-feira - 11/04

Nesta terça-feira, 11 de abril, o público irá se despedir de um participante. O décimo terceiro paredão ganhará sua resolução e alguém entre Fred Nicácio, Bruna Griphao e Sarah Aline será eliminado.

Logo em seguida, o programa realizará uma prova do líder e depois formará mais uma berlinda. Essas formações de paredão relâmpago costumam ser curtas, com dinâmica simples e raramente contam com prova bate e volta.

Leia agora - Enquete UOL parcial já mostra quem volta do 13º paredão

Quarta-feira - 12/04

Quarta é dia de festejar no confinamento. Os brothers terão mais uma festa no programa neste dia, mas desta vez ela não será do líder. A última festa do líder do programa foi na semana passada, quando Aline Wirley ganhou a liderança. O reality show avisou em seu site oficial que a partir de agora nenhum líder terá a festança em sua homenagem.

Quinta-feira - 13/04

Quinta-feira, 13 de abril, marcará mais uma eliminação do programa. O reality show ainda não passou os detalhes porque pouco explicou sobre a semana turbo BBB até agora, mas já é possível prever que este dia marcará o resultado do décimo quarto paredão, porque as votações do Big Brother Brasil sempre costumam durar dois dias. Como o paredão será formado na terça, a eliminação então é na quinta.

Além disso, já que o programa anunciou que serão três eliminações esta semana, a quinta-feira também deve contar com uma nova prova do líder e formação de paredão relâmpago nesta semana turbo BBB 23. Tadeu Schmidt ainda explicará melhor a dinâmica nos próximos dias.

Sexta-feira - 14/04

As últimas sextas-feiras do programa tem sido marcadas pelo leilão do poder coringa durante o período da manhã. Os brothers dão lances durante o raio-x e quem oferece mais estalecas consegue comprar a vantagem. O poder da semana costuma ser revelado nas noites de quinta-feira.

Além disso, sexta também costuma ser dia de festa no programa. Isso só muda quando a prova do líder na quinta-feira é de resistência.

Sábado - 15/04

O sábado do BBB 23 é marcado pela prova do anjo. A dinâmica será explicada pelo apresentador Tadeu Schmidt para o público em breve. Como a última disputa pelo colar do anjo foi autoimune, dificilmente isso se repetirá nesta semana turbo BBB.

Além disso, se o décimo quinto paredão for realmente formado na quinta-feira, o sábado será de eliminação. Na última semana turbo BBB, lá em fevereiro, por conta do paredão no sábado, a prova do anjo foi excepcionalmente passada para o domingo. Ainda não foi revelado se isso acontecerá.

Domingo - 16/04

No domingo, 16 de abril, o público irá conferir mais uma formação de paredão. Como este dia é próprio para a votação entre os brothers na programação do reality show, ele costuma ter dinâmicas mais elaboradas e prova bate e volta. Após definidos os emparedados, a votação oficial é aberta no Gshow.

Que dia acaba o BBB 23?

O BBB 23 vai terminar no dia 25 de abril, uma terça-feira. As finais do programa não costumam ter mais que três finalistas, por isso, mais brothers serão eliminados até lá.

O prêmio desta temporada foi acumulativo e por isso se tornou o maior da história do reality show brasileiro. O valor começou no R$ 1,5 milhão, quantia dada ao campeão até o ano passado, e a cada nova eliminação o cheque final subia caso os palpites dos brothers estivessem certo. Agora está acumulado em R$ 2.19 milhões.

Veja também - Quem continua na Dança dos Famosos 2023?